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Çalışan Çalışamayan Herkesi İlgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Çalışan çalışmayan herkesin beklediği YEP Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ekonomi Programına göre çalışanların emekliliklerinde yüksek maaş almasını hedefleyen tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. 14 milyon çalışanın yüzünü güldürecek uygulama ile birikimlerini kendisi değerlendirebilecek olan çalışanlar, emeklilik şirketi de değiştirebilecek. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak. "Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi" kurulacak ve başarılı memur ödüllendirilecek.

Çalışan Çalışamayan Herkesi İlgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Çalışan çalışmayan herkesin beklediği YEP Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ekonomi Programına göre çalışanların emekliliklerinde yüksek maaş almasını hedefleyen tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. 14 milyon çalışanın yüzünü güldürecek uygulama ile birikimlerini kendisi değerlendirebilecek olan çalışanlar, emeklilik şirketi de değiştirebilecek. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak. "Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi" kurulacak ve başarılı memur ödüllendirilecek.

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:34
Çalışan Çalışamayan Herkesi İlgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) onaylanmasına ilişkin  Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca  hazırlanan YEP'in (2020-2022) onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'na  göre, programda büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,5 olarak öngörülürken, 2020,  2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi.

YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 12, gelecek yıl için  yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019, 2020 ve 2021  yılları için yüzde 2,9'ar, 2022 için yüzde 2,6 olarak hedeflendiği programda,  işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 12,9 olarak belirlenirken,  gelecek yıl için yüzde 11,8, 2021 yılı için yüzde 10,6 ve 2022 yılı için yüzde  9,8 şeklinde sıralandı.

Çalışan milyonlarca kişiye yüksek maaşla emeklilik 

Calışanların emekliliklerinde yüksek maaş almasını hedefleyen tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanın yüzünü güldürecek. Birikimlerini kendisi değerlendirebilecek olan çalışanlar, emeklilik şirketi de değiştirebilecek. Hükümetin, Yeni Ekonomi Programı'nda sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirme sözü verdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi, hem emeklilere hem de finansal istikrara katkı sağlayacak. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Birikimlerini değerlendirebilmeleri için çalışanlara yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. İstediklerinde mevcut emeklilik şirketinden daha başarılı buldukları bir firmanın fonunu alarak birikimlerini artırılabilecekler. Çalışanlar, performansa göre fonlar belirleyip iyi olanı seçebilecekler.

Çerçeve hazırlandı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırlayarak ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi. Yeni modelin dört ana ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik ve çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

Gençler teşvik edilecek 

Yeni emeklilik sistemi, 14 milyon sigortalı çalışanı, yurtdışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı ve binlerce işvereni doğrudan ilgilendiriyor. Yeni sistemde kıdem tazminatının planlanır hale gelmesi öngörülürken, çalışanlara birikimlerini tahvil, döviz, hisse senedi, altın başta olmak üzere istedikleri yatırım araçlarında değerlendirme fırsatı sunulacak. Her çalışan adeta bir portföy yöneticisi gibi düşünecek. Ne kadarının devlet tahvili, sabit getirili araçlar ya da diğer yatırım araçlarında kullanılabileceği görülebilecek. Evlilik, eğitim, sağlık gibi konularda birikimlerin bir kısmının çekilmesine olanak tanınarak ve yaşa göre devlet desteği verilerek gençlerin sisteme girişi teşvik edilecek. Yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına da "Dövizli BES" uygulaması getirilecek. Bu kapsamda sisteme yatırılan 100 euro veya dolar karşılığında devlet de döviz cinsinden yüzde 25 katkıda bulunacak. Bu uygulama da finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artıracak. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

Özel durumlarda çekilebilecek

BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı getiriliyor. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak.

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2020-2022 YEP'i kapsamında mali  disipline kararlılıkla devam edilerek, kaynakların verimli kullanılmasını ve  belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler  gerçekleştirilecek. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı  gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt  dışılığın azaltılması hedefleniyor. Program döneminde bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH)  oranının yüzde 3'ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH’ye oranının ise  dönem sonunda yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Kamu maliyesine ilişkin belirlenen politika ve tedbirler kapsamında,  sadeleştirilecek teşvik ve destek sistemi mükerrerliği önleyici yapıda  kurgulanacak, yapılacak etki analizleri çerçevesinde etkin olmayanlar  kaldırılacak.

 Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlamak amacıyla kapsamlı analize  imkan veren, bütüncül ve kaliteli veri sağlayan Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi  hayata geçirilecek.Vergide adaleti pekiştirmek amacıyla etkin olmayan istisna, muafiyet  ve indirimler kademeli kaldırılarak vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı  sadeleştirilecek. Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya  gidilmeyecek.

  

Performans esaslı bütçeleme geliyor

 KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak  şekilde yeniden yapılandırılacak.  Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği,  ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda  KÖİ projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak  planlanacak ve yürütülecek, söz konusu projelerde maliyet etkinliği göz önünde  tutulacak. Kamu kaynaklarının etkin kullanımını kolaylaştıracak, şeffaflığı ve  hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçelemeye  geçilecek. Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine yükü  azaltmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici  politikalar sosyal adalet gözetilerek uygulanacak. Sosyal yardımların etkinliğini  ve verimliliğini artırmak amacıyla başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu  kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşım altyapısı tamamlanacak.

Sağlık alımlarında tek elden tedarik

  

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve  tıbbi cihazlarının alımı tek elden gerçekleştirilecek. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların  yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı  ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi  yapılacak.

Başarlı memur ödüllendirilecek 

Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi  oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak "Kamu İnsan  Kaynakları Yönetim Sistemi" kurulacak.

  Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının  sağlanması ve merkezi tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi için Devlet Malzeme  Ofisinin merkezi tedarik yapısı güçlendirilecek. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla iş ve işlemler  dijitalleştirilerek mali yük azaltılacak, bilgi sistemleri birbiriyle entegre  edilecek.

   Gayrimenkul için "Taşınmaz Değerleme Sistemi" kurulacak

 Vergi incelemelerinde Taşınmaz Değerleme Sistemi kurularak gayrimenkul  envanteri tamamlanacak. Gayrimenkul vergilendirme sistemi, tapu harçları ve emlak  vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden  düzenlenecek. Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik  ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkan  tanıyacak "Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi " kurulacak.

Atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanları özelleştirme kapsamına  alınacak, sosyal tesislerin tek elden etkin yönetimine yönelik bir şirket  kurulacak ve uygun sosyal tesisler dezavantajlı grupların kullanımına tahsis  edilecek.

Program çerçevesinde 2020 sonuna kadar kamu gelirlerine yönelik "Ortak  Tahsilat Platformu" oluşturulacak. Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak için 2021 yılı sonuna kadar  ticari krediler sınıflandırılacak, muhasebe kayıtları bu sınıflandırmaya uygun  tutulacak, kayıtlar Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu  aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacak.

 Vergi gelirleri 1 trilyon liraya yaklaşacak

  Bu yıl genel bütçe vergi gelirlerinin 667,6 milyar lira olacağı tahmin  edilirken, 2020'de 784,6 milyar lira, 2021'de 874,5 milyar lira, 2022'de 963,1  milyar lira olması hedefleniyor.  Programa göre, faiz hariç harcamalar bu yıl 889,3 milyar lira, 2020'de  956,5 milyar lira, 2021'de 1 trilyon 37,4 milyar lira, 2022'de de 1 trilyon 119  milyar lira olacak. Faiz giderleri de programda bu sene 103,1 milyar lira, 2020'de 138,9  milyar lira, 2021'de 159,5 milyar lira, 2022'de 176,4 milyar lira olarak  belirlendi.

Son Güncelleme: 05.10.2019 21:02
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