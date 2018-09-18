Çalışan anneye ayda 400 TL!

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için devlet kurumları ve kuruluşları tarafından birçok destek ve teşvik sağlanıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına (İEP) katılan anneler, bundan böyle 2 ile 5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği alabiliyor.

İş öğrenen annelere ayrıca cep harçlığı adı altında ödeme de yapılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbaşı eğitim programlarına katılım gösteren 2-5 yaş arası çocuk sahibi kadınlara günlük 61,65 TL cep harçlığı veriliyor.

Siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılanlar kadınlara ise günlük ödeme 75 TL ödeniyor.

Programdan faydalanmak isteyenler ikamet ettikleri bölgede bulunan İŞKUR müdürlüklerine başvuru yapabilir veya daha detaylı bilgi alabilirler.

Kaynaklar; Takvim Gazetesi

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