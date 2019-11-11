Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102687
ALTIN
272.488
DOLAR
5.7807
STERLIN
7.3989
EURO
6.3723
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Çalışan Annelere Aylık 1015 TL!

Çalışan annelere verilen kreş desteği, 304 liradan 1.015 liraya çıkarıldı. Destekten faydalanmak için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

Çalışan Annelere Aylık 1015 TL!

Çalışan annelere verilen kreş desteği, 304 liradan 1.015 liraya çıkarıldı. Destekten faydalanmak için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:18
Çalışan Annelere Aylık 1015 TL!

Çalışan anneler artık, ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse, devlet 1.015 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yaniyeni düzenlemeyle kreş parasında 711 liralık artış var.  

EK ÖDEME NİTELİĞİNDE DEĞİL 

Bu yolla çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamayan annelerin istihdamı için büyük bir destek sağlanmış olacak. Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek ödeme niteliğinde değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor.  

HANGİ ŞARTLARDA VERİLİYOR? 

Kreş desteğinin bazı şartları var. Destekten yararlanmak için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart. Dolayısıyla, çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen çalışanlar için vergi istisnası uygulanmayacak. Bu destekten yararlanmak için çocuk sayısı sınırı bulunmuyor. Bu anlamda, kadın çalışan her bir çocuk için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini (1015 lira) aşmamak üzere istisnadan yararlanabilecek. Dolayısıyla, kadın çalışanın kaç çocuğu olursa olsun, gerekli koşullar oluşmuş ise her bir çocuk için vergi istisnası alabiliyor.  

BELGELİ BAKICIYA 1.300 LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de, Avrupa Birliği destekli başka bir projeyi daha hayata geçirecek.  “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”ne göre çocuğunu kreşe göndermeyip, bakıcı kadınlara baktıran 3 bin 700 anneye 1300 lira bakım parası verilecek. 0-24 aylık sigortalı annelerin yararlanacağı projede ödemeler her ay yapılacak. Eğitimli bakıcı kadınların sayısını artırmak için de ayrıca çocuk bakım kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik yaklaşık 1300 TL destek parası verilecek. 

DÜŞÜK ÜCRETLİ ANNEYE ÖNCELİK 

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın illerde bulunan merkezlerine yapılabiliyor. Kreş desteğinden yararlanmak için iş hayatında fiilen çalışan anne olmak gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı da göz önünde bulunduruluyor. Düşük ücretle çalışan annelere öncelik veriliyor. 

Anahtar Kelimeler:
çalışan annelere aylık 1015 tl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
1300 TL Bakıcı parasını almak için ne yapmak gerekiyor? Bakıcı parası için başvurular ne zaman başlıyor?
1300 TL Bakıcı parasını almak için ne yapmak gerekiyor? Bakıcı parası için başvurular ne zaman başlıyor?
Kamuya 1660 Memur Alınıyor! İşte Başvuruları Devam Eden Eden Memur Alım İlanları...
Kamuya 1660 Memur Alınıyor! İşte Başvuruları Devam Eden Eden Memur Alım İlanları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim