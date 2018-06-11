Büyüme Rakamları Sonrası Hükümetten İlk Açıklamalar Geldi

Büyüme rakamları bugün açıklandı. Rakamların açıklanmasının ardından hükümetten art arda açıklamalar geldi.

"Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam" diyerek büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz."

ZEYBEKÇİ'DEN AÇIKLAMA

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi yaptığı son dakika açıklamasında, ekonomi verilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, 2018'in ilk çeyreğinde % 7,4'lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, OECD'de Hindistan ile zirveyi paylaştı. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar."

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