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Büyüme Rakamları ile İlgili Yeni Açıklama

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde OECD, Avrupa Birliği (AB) ve G20'de en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldığını belirterek, "2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

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Büyüme Rakamları ile İlgili Yeni Açıklama

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde OECD, Avrupa Birliği (AB) ve G20'de en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldığını belirterek, "2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:56
Büyüme Rakamları ile İlgili Yeni Açıklama

Büyüme rakamları hakkında yeni açıklama geldi.

Şimşek, konu ile ilgili açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini hatırlatan Şimşek, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesinin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 gerçekleştiğini kaydetti.

Bu gerçekleşme ile yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin OECD, AB ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldığını vurgulayan Şimşek, "2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir. Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir." ifadesini kullandı.

Şimşek, büyümenin kapsayıcı niteliğinin devam ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son 10 yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1,2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir. Aynı zamanda çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37,8'e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir."

SÜRDÜRÜLEBİLİR KILACAĞIZ

Yurt içi ve yurt dışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirten Şimşek, 2018 bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Şimşek, seçimleri takiben belirsizliklerin azalacağına dikkati çekerek, bu dönemde yapısal reformlara hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacaklarını vurguladı.

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