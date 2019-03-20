''Büyükanneye maaş'' projesi rafa kalktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İktidar seçimden önce verdiği sözleri seçimden sonra unutuyor. 81 milyon nüfusun tamamında büyükanne projesi uygulanacakmış gibi hava yarattılar. Ancak projeden sadece 6 bin kişi bir süreliğine yararlandı, sonra da vazgeçildi'' dedi. AK Parti'nin her seçim öncesinde farklı vaatlerde bulunduğunu ancak seçim bittikten sonra verilen sözleri unutturduğunu savunan Gürer şunları söyledi:

"İKTİDAR BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

“İktidar, bunu alışkanlık haline getirdi. Her seçim öncesi farklı projeler, değişik vaatler ortaya atıyorlar. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de AKP tarafından ortaya atılan yine farklı proje ve vaatler havada uçuşuyor. Ancak her seçimden sonra olduğu gibi bunlar da 31 Mart sonrası unutulacak. Taşeron işçiler, EYT, 3 bin 600 ek gösterge, emeklilerde intibak gibi söz verilip çözülmeyen sorunlar, saymakla bitmez.”

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