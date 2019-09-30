Büyük müjde! 2020'de asgari ücrete 625 lira zam

1 Ekim'de açılacak meclise götürülecek tasarılar içerisinde asgari ücret formülü de yer almakta.. Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşmişti.​

2020 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

2020 senesi asgari ücret görüşmelerine Aralık ayında başlanacak. Asgari ücret saptama komisyonu doğrulusunda gerçekleşecek olan görüşmeler kapsamında yurttaşların bir senelik zam seviyesi belirlenecek. Bu komisyonda işçi sınıfı tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek amacıyla TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 ya da 4 toplantı olacak uyuşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Zam görüşmelerinin Aralık sonu veya Ocak başında en geç belli olması bekleniyor.

2020 ASGARİ ÜCRET MİKTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

2020 ASGARİ ÜCRET MİKTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

ASGARİ ÜCRET 625 LİRA ARTMIŞ OLACAK

Eğer 2020 senesinde vatandaşlara yüzde 15 enflasyon zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması halinde ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NEDİR, YILDA KAÇ KEZ ZAMLANIR?

Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Devletin çeşitli temsilcilerle bir araya gelerek belirlediği ve her sene güncellediği asgari ücret ülkedeki hangi iş kolu olursa olsun ya da çalışanların tabi oldukları yasa fark etmeksizin bir işçinin alabileceği en düşük ücreti temsil eder. Devlet tarafından belirlenen asgari ücretin daha altında bir ücrete herhangi bir işçi çalıştırılamaz.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.

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