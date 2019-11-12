Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor.

22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor.

Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

KURASIZ SATIŞ

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberöne göre TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2+1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL’den fazla olmaması gerekiyor.

Orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 3+1 nitelikli konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı gerekiyor.

Konutlar için niteliklerine ve bulunduğu illere göre değişmekle birlikte yüzde 10, 12,15, 20 ve 25 peşinat bedeli talep ediliyor.

Vade seçenekleri ise 96,108, 120, 156, 180 ve 240 ay arasında değişiklik gösteriyor.

Yatay mimarinin ön planda olduğu konutlarda mahalle kültürünün yaşatılması hedefleniyor.

Projelerde çocuklar ve yetişkinler için geniş sosyal alanlar da bulunuyor.