Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103118
ALTIN
269.516
DOLAR
5.7749
STERLIN
7.4306
EURO
6.3726
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?

Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaş için 1.903 konut satıyor. 22 ildeki projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Bu evler için kura da yapılmıyor, başvuru yetiyor.

Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaş için 1.903 konut satıyor. 22 ildeki projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Bu evler için kura da yapılmıyor, başvuru yetiyor.

12 Kasım 2019 Salı 09:34
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 

22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. 

Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

KURASIZ SATIŞ

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberöne göre TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler. 

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2+1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. 

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL’den fazla olmaması gerekiyor. 

Orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 3+1 nitelikli konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı gerekiyor.

Konutlar için niteliklerine ve bulunduğu illere göre değişmekle birlikte yüzde 10, 12,15, 20 ve 25 peşinat bedeli talep ediliyor. 

Vade seçenekleri ise 96,108, 120, 156, 180 ve 240 ay arasında değişiklik gösteriyor. 

Yatay mimarinin ön planda olduğu konutlarda mahalle kültürünün yaşatılması hedefleniyor. 

Projelerde çocuklar ve yetişkinler için geniş sosyal alanlar da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
büyük fırsat tl taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet Düğmeye Bastı! İşçi, Memur, Öğrenci, Emekli Herkesi Kapsıyor!
Hükümet Düğmeye Bastı! İşçi, Memur, Öğrenci, Emekli Herkesi Kapsıyor!
2020 yılı Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretlere ek zam yapılması gündeme geldi!
2020 yılı Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretlere ek zam yapılması gündeme geldi!
2020 yılı emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
2020 yılı emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim