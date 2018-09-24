Bütün Çalışanları İlgilendiriyor: İşte Yeni BES Planı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan, "YEP'te otomatik BES zorunlu oluyor" başlıklı yazısında "Otomatik BES uygulaması zorunlu hale getirilecek" ifadelerini kullandı.
45 yaş altı tüm çalışanların işverenleri tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmesini sağlayan otomatik katılım uygulamasının 2017 yılı başında başladığını hatırlatan Doğan, "İki sene içinde 12 milyona yakın çalışan sisteme giriş yaptı, bunların yüzde 60'a yakını sistemden çıktı; 5 milyon çalışan ise kalarak, tasarruf etmeye başladı. Çıkışların bu kadar fazla oluşu ise ekonomi yönetimini memnun etmedi" şeklinde yazdı.
Noyan Doğan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"İşte, Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan otomatik BES'in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek olmasından kasıt, uygulamanın zorunlu hale getirilmesi. Malum, otomatik katılım, zorunlu bir sistem değil; isteyen dilediği zaman sistemden ayrılabiliyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar sistemden ayrılamayacak. Ne kadar süreyle? Öğrendiğime göre üç yıl süreyle. Daha açık bir anlatımla, çalışanlar, işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek ve üç yıl boyunca da sistemden çıkamayacak; her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek."
Kaynaklar; Hürriyet
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Neden zorunlu hale getiriliyor ki ? Mecbur mu herkes üç kuruşun hesabını yaparken
Yahu Allah rızası için elimize ne geçiyoki kç zaten vergilerle kese kese maaş bırakmıyosunuz ortada mesai yapalım diyoruz yaptığımız mesainin vergisinide alıyosunuz ayıptır günahtır elimize geçen 3 kuruşa göz dikmeyin bari bu kadar mı alçaldınız artık ya
Hırsızmısınız gaspçı mısınız ne siniz mecbur muş muşuz iliğine kadar ekonomik hesaplar yapan çalışan işçilere bir de böylesi bir şart koşmak terbiyesiz lik tir kanunsuzluk tur
Sen çalış ben yiyeyim oh ne ala
%60 istemiyor ne zorla mı
Mecburiyet var madem bizdeki vergi kesintilerini kesecek olduğunuz BES ten sayın
millet ev kiredisi oduyorrrrrrr
Ak iktidar a para yetmiyor trafik cezalarida yetmedi simdi iscinin 3 kurusluk emegine goz dikiyolar biz zaten ayin sonunu getiremiyozki tasarrufa para aktaralim madem boyle birsey yapiyorsunuz asgari ucreti 3000 bin yapin 200 fona aktarin vergide kesilmesin 2800 net maas alalim bizim millet koyun olduktan sonra tayyip gudmesini iyi biliyor .kriz var zaten ama tayyibe gore ulke ucuyor avrupa abd bizi kiskaniyor ekonomi super ah ah bu akcomarlar nezaman akprtiye vermekten kurtulacak iyi bir iktidar mi var demeyin kardesim akpartiye vereceginize baska partilere verin