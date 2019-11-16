Bütçeden Maaşlara Zam Çıktı! Emekliye, memura, engelliye ve asgari ücretli çalışana...

2020 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli, memur, asgari ücretli, engelli ve işsizlik evde bakım maaşı artışı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca kişi Emekli, memur, asgari ücretli, engelli ve işsizlik evde bakım maaşı artış zamlarının ne kadar olacağını merak ederken konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dâhil gelirinde 62,76 ile 312,61 lira arasında artış yaşanacaktır. En düşük aylık ise bin 244 lira 62 kuruşa çıkacaktır.

EMEKLİ MAAŞ ZAM LİSTESİ

MEMUR HARCIRAHLARINA YÜZDE 8 ZAM

İlgili 2020 bütçesinde ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 51,60 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2020 yılında %8 artışla 56,10 TL şeklinde artırılmıştır. Ayrıca ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 48,15 TL'den 52,35 TL'ye ve ek göstergesi 300 ila 5800 arasında olanların günlük harcırah tutarı da 45,20 TL'den 49,15 TL'ye artmış oldu.

DAR GELİRLİLERE ÖDEME ARTTI

2020'de dar gelirli olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13,4 milyar liraya yükselecek olup bu sayede yoksul vatandaşların GSS primleri ödenmeye devam etmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için 11,6 milyar lira ayrılarak geçtiğimiz yıla göre yüzde17,18 artış yapılmış oldu.

ELEKTRİK DESTEĞİNE DEVAM

Engelli vatandaşlara bakan yakınlarına ödenen maaşlar için de 9.4 milyar liralık kaynak sağlanacak. Buradaki artış ise yüzde 10.59'a ulaştı. Ocak'ta bu maaşlar memura yapılacak zamla artacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği de 2020 yılında devam edecek.

Ailelere 1.8 milyar liralık elektrik desteği sağlanacak. Annelere ödenen doğum yardımı ise bu yıl için 600 milyon liralık kaynaktan sağlanacak. Annelere çalışsın çalışmasın ilk çocuk için 300 ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için ise 600 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM, İŞSİZLİK VE 2022 MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı ve 2022 maaş zammı için TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri etkileyici olacak. Asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda evde bakım, işsizlik ve 2022 maaş zamlarının da yıl sonu belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.