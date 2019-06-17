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Bütçe, mayıs ayında geçen yılın 4.5 katı açık verdi

Bütçe mayıs ayında 12.1 milyar TL açık verdi. 5 aylık bütçe açığı ise 66.5 milyar TL oldu.

Bütçe, mayıs ayında geçen yılın 4.5 katı açık verdi

Bütçe mayıs ayında 12.1 milyar TL açık verdi. 5 aylık bütçe açığı ise 66.5 milyar TL oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
Bütçe, mayıs ayında geçen yılın 4.5 katı açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Merkezi Yönetim Bütçesi 12.1 milyar TL açık verdi. Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Ocak - Mayıs dönemindeki açığı 66.5 milyar liraya ulaştı.

Faiz dışı açık mayıs ayında 4.12 milyar lira olarak gerçekleşirken, Ocak - Mayıs dönemindeki toplam faiz dışı açık 20.1 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerine göre 2018 yılı Mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Mayıs ayında 4,1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2019 yılı mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 71,6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 24,2 oranında artarak 83,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 59,8 milyar TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23,5 oranında artarak 75,7 milyar TL'ye çıktı.

Yılın ilk 5 ayında durum ne?

-2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20,1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

-2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 347,5 milyar TL oldu.

-Bütçe giderleri ise yüzde 28,4 oranında artarak 414 milyar TL olarak gerçekleşti.

-2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 262,9 milyar TL’ye çıkarken, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 26,3 oranında artarak 367,6 milyar TL oldu.

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