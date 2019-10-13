Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarlarını 5 Günde 54 Ülkeden 221 Bin 889 Kişi Ziyaret Etti

Her yıl Ekim ayında yapılan tarım ve hayvancılık sektörünün kıtalararası buluşması Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları sona erdi. 14 ülkeden 285 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 5 salon ve açık alanda toplam 52 bin m2’de gerçekleşen modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı fuarlarda fiyatı 2.5 Milyon TL’ye çıkan traktörlerden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar sergilenen ürünler üreticinin yüzünü güldürdü. Fuarın 4’üncü günü, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli fuarları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. Bakanımıza Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül eşlik etti.

Fuar süresince gerçekleşen ticari faaliyetlerin traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına, ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağladığını belirten Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkemiz için önemli ve stratejik sektörler olan tarım ve hayvancılığın tüm yapı taşlarını oluşturduğumuz 2 fuarı tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. 5 gün süren fuarlarımızı 54 ülkeden, yurt içinden ise 78 ilden toplam 221 Bin 889 iş insanı ziyaret etti. 820 yabancı iş insanı sektörün en değerli firmaları ile buluşturduk. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi için önemli olan organizasyon üreticinin de yüzünü güldürdü. Önümüzdeki yıl 6 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında Tüyap Bursa çatısı altında 18. kez düzenleyeceğimiz Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarlarında tekrar bir arada olmayı diliyoruz” dedi.

Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetlerini ağırlayan fuarlarda; Afganistan, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bosna – Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Peru, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan gelen 820 iş insanı ile katılımcı firmalar arasında ticari iş birliktelikleri kurdu. Bu yıl da ülkemizin 78 ilinden organize edilen 1000’e yakın otobüs ile sektör ilgililerinin ve profesyonellerin fuarda olması sağlandı. Katılımcı firmalar tarafından gerçekleştirilen ürün lansmanları ile de son teknolojiler sergilendi.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bursa İl Tarım Müdürlüğü organizasyonu ile 11 Ekim Cuma günü; Bursa kadın koopertifleri, kadın derneklerinin üyeleri ve kadın çiftçiler fuarımızı ziyaret etti.Güçlü tarım kaynaklarının yer aldığı ülkemizin güçlü kadınları sektörün önemli fuarına ayrı bir renk kattı.