Bursa Tarım Fuarı’nda 2.5 Milyon TL’ye Traktör

Tarım ve hayvancılık sektörünün nabzı 5 gün boyunca Bursa’da atacak. 8-12 Ekim tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek, BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 8 Ekim 2019 Salı günü Saat 12.00’de gerçekleşen kurdele kesim töreni ile başladı. Törende; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra şehir protokolü ve çok sayıda davetli yer aldı.5 salon ve açık alanda toplam 52 bin m2’de gerçekleşen fuarlar, 55 ülkeden organize edilen iş insanlarını yurt içinden ise 80’e yakın ilden gelmeye başlayan sektör temsilcilerini ağırlamaya başladı.

Sürdürülebilir güçlü bir tarımın son örneklerinin sergilendiği fuarlar hakkında konuşan Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektörünü oluşturduğumuz platform ile bir araya getirdik. Fiyatları 50 bin liradan 2 buçuk milyon TL’ye kadar değişen traktörler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Fuar süresince kurulan ve kurulacak iş bağlantılarının bölge ve ülke ekonomisine, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına katkı sağlamasını, yaratılacak iş hacmi ile ülke ve bölge ekonomisine güç katmasını bekliyoruz. Fuarların, aynı zamanda ülkemizin tarım ve hayvancılık sektöründe yeni bir bakış açışı kazandırması açışından önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Her yıl büyüyen katılımcı ve ziyaretçi sayısı da bunu destekler nitelikte. Modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı fuarlar, sektörün tüm bakışlarının Bursa’ya çevrilmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Uydu Destekli Traktör Tanıtıldı

Geniş ürün yelpazesi ile dikkatleri üzerine çeken fuar kapsamında uydu destekli traktör lansmanı da gerçekleştirildi. Traktör, tarlanın konumunu uydu üzerinden tanımlarken sistemden gelen komutlara göre hareket ediyor. Böylece en optimum şekilde çalışma sağlarken, tarlada en yüksek verime ulaşıyor.

55’ten Fazla Ülkeden İş İnsanı Bursa’da

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi. Kıtalar arası köprüleri kuran Fuarlar, Tüyap yurtdışı ofislerinin etkili çalışmaları ile; Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan başta olmak üzere 55’in üzerinde fazla ülkeden organize edilen 1000’in üzerinde iş insanına ev sahipliği yapıyor.