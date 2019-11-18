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Bu Tavsiyeler Hayat Kurtarıyor! Banka Borcundan Nasıl Kurtulunur?

Bankalara ödenemeyen borçlar 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediliyor. Ekim itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili gecikmiş alacak tutarı 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyene birçok kolaylık sağlıyor. Borcu ödeyen kara listeden çıkıyor...

Bu Tavsiyeler Hayat Kurtarıyor! Banka Borcundan Nasıl Kurtulunur?

Bankalara ödenemeyen borçlar 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediliyor. Ekim itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili gecikmiş alacak tutarı 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyene birçok kolaylık sağlıyor. Borcu ödeyen kara listeden çıkıyor...

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:55
Bu Tavsiyeler Hayat Kurtarıyor! Banka Borcundan Nasıl Kurtulunur?

Acil nakit ihtiyaçlarında bankalar imdada koşuyor. Kredi ve kredi kartı birçok kişinin işini kolaylaştırıyor. Ancak bazen elde olmayan sebepler nedeniyle vadesinde ödenemeyen borçlar söz konusu olabiliyor. Borç geri ödemesinde vade uzadıkça yasal takip süreci başlıyor. Süreç şöyle işliyor:

1- Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatıyor. 

2- Bu 90 günlük süreçte banka, müşterisine sözlü ve/ veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatıyor. 

3- Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanıyor. 

4- Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtiyor ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebiliyor. 

5- 90 günlük süreden sonra ise banka alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlatıyor. Tüm bu süreç kredi kayıt bürosuna raporlandığı için müşterinin kredi notu olumsuz etkileniyor. Bu durumun müşterinin uzun vadede kullanmak isteyeceği kredilere ve kredi kartına da negatif bir etkisi var. Avukatlık olan borç dosyaları tüm çabaya rağmen 2-3 yılı için tahsil edilemezse, bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor.

2-3 yıl sonra devrediliyor

Tüm bu süreç kredi kayıt bürosuna raporlandığı için müşterinin kredi notu olumsuz etkileniyor. Bu durumun müşterinin uzun vadede kullanmak isteyeceği kredilere ve kredi kartına da negatif bir etkisi var. Avukatlık olan borç dosyaları tüm çabaya rağmen 2-3 yılı için tahsil edilemezse, bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor.

1 milyon dosya çözüldü

Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor. Yani denetim altında olan yasal şirketlerden oluşuyor. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’ne üye olan şirket sayısı 9. Bu şirketler, 2 milyonu aşkın kişinin 4 milyona yakın borç dosyasını çözüme kavuşturmak için değerlendiriyor. Şu ana kadar da derneğe üye şirketler tarafından 1 milyon dosya çözüme kavuşturulmuş durumda. 

Ödemede kolaylık

Dosyası bankadan çıkmış ve varlık yönetim şirketine devredilmiş kişilerin yapması gerektiğini Varlık Yönetim Şirketleri Derneği yetkililerine sorduk. Banka borcu 2-3 yıl ödenemediyse bu süreçten sonra borç konusunda bankanın değil kendilerinin muhatap olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Bizimle irtibata geçenlere daha esnek koşullarla ödeme imkanı sunuyoruz” diyor.

Borç nereden ve nasıl öğrenilir?

90 günlük yasal sürecin ardından borçlu kara listeye giriyor. Varlık yönetim şirketleri de Kredi Kayıt Bürosu’na aylık bilgi vermeye devam ediyor. Yani borç devretse de kapanmadan kara liste son bulmuyor. Borcunuzun durumunu merak ediyorsanız, hemen bankanıza danışın. TC kimlik numaranız ile iletişim bilgilerinizi derneğin; yonetim@varlikyonetim.org.tr mail adresine atarak da bilgi alabilirsiniz.

Yasal lisansı olan dernek üyesi varlık yönetim şirketleri

Arsan Varlık Yönetim Tel: 0212 284 26 26

Birikim Varlık Yönetim Tel: 0212 355 19 00

Birleşim Varlık Yönetim Tel: 0212 347 07 77

Efes Varlık Yönetim Tel: 0216 538 46 00

Emir Varlık Yönetim Tel: 0212 438 35 35

Gelecek Varlık Yönetim Tel: 444 4 489

Hayat Varlık Yönetim Tel: 0212 355 80 00

Hedef Varlık Yönetim Tel: 0212 805 08 18

İstanbul Varlık Yönetim Tel: Bireysel için: 0212 386 06 51 KOBİ için: 0 212 386 80 08

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bu tavsiyeler hayat kurtarıyor banka borcundan kurtulunur
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