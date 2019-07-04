Bu sefer indirim geldi ! Benzinde 12 kuruş indirim...

Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Ancak, son birkaç gündür uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslararası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüyor. Kur, 5 TL 60 kuruşu gördü.

Habertürk'ün haberine göre; bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA