BU OKULDAN MEZUN OLANLAR “İŞ BULABİLİR MİYİM” DİYE DÜŞÜNMEYECEK!

GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 milyon lira harcanarak yaptırılan ve desteklenen GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; proje okul olarak 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılına hazırlanıyor. Kocaeli Dilovası İlçesi’nde yer alan GEBKİM MTAL, bu yıl ilk kez LGS puanıyla 120 öğrenci alacak. 2019 LGS puanlarına göre yüzde 10 ile yüzde 30 yüzdelik dilimdeki öğrencileri hedefliyor. Toplam kapasitesi 480 öğrenci olan okulda 20 derslik, 8’i kimya ve 4’ü ise endüstriyel otomasyon olmak üzere 12 laboratuvar bulunuyor. Geleceğini ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, plastik, ambalaj gibi birçok farklı alt sektörü barındıran kimya sektöründe şekillendirmek isteyen öğrenciler, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde alacakları nitelikli eğitimle iş garantili bir meslek sahibi olma fırsatını yakalayacak.

GEBKİM Vakfı, okulda bir de yurt inşa etmek için düğmeye basarken bu yıl GEBKİM MTAL’yi tercih eden ancak uzaktan gelecek öğrencilere barınma imkanı da sunulacak. Öğrencilerin yemek, servis ve okul kıyafetleri de Vakıf tarafından sağlanacak. Başarılı öğrenciler GEBKİM Özel Bursu ile desteklenecek. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler, GEBKİM Vakfı tarafından verilen burs ve yurtdışında eğitim olanağından da yararlanabilecek.

GEBKİM MTAL’de gençler eğitim gördükleri süre içinde sanayi ile iç içe olacak ve kurulacak Pilot Üretim Tesisinde mikro düzeyde üretim yapacaklar. Son sınıf öğrencileri haftanın üç günü GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların tesislerinde uygulamalı eğitim alma ve staj imkanı bulacak.

Öğrencilere iyi bir mesleki eğitim yanında kişisel gelişim ve kariyer planlamasında destek verilecek. Okulda E-Spor takımı, yabancı dil, müzik ve görsel sanatlar laboratuvarları ile akıl oyunları ve halk oyunları kulüpleri kurulacak.

GEBKİM MTAL’de 2020 – 2012 Eğitim ve Öğretim yılında kimyaya ek olarak Endüstri Otomasyon eğitimleri de verilmeye başlayacak.

GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, mesleki eğitimde ezberleri bozacak örnek bir okulu hayata geçirmek için yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Eğitim gönül işidir ve GEBKİM olarak biz gençlerimizi meslek sahibi yapmak ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için bu işe baş koyduk. Hedefimiz mesleki eğitimde ezberleri bozacak örnek bir model yaratmak. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde eğitim altyapısı, deneyimli yönetici ve öğretmen kadrosu, sosyal imkanları ve laboratuvarları, staj ve burs olanakları ile her detayı titizlikle planlayıp hayata geçirdik. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih edecek gençlerimiz gerek mesleki donanımları gerek kişisel gelişimleri ile hayata bir sıfır önde atılacaklar. Kocaeli, kimya sanayinin kümelendiği çok büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimiz daha okurken sanayi ile iç içe olacak. Okulumuzda kurulacak Ar-Ge ve Pilot Üretim Tesisinde mikro düzeyde üretim yapma ve deneyim kazanma şansını yakalayacaklar. GEBKİM OSB, her biri sektörünün en büyüğü firmalara ev sahipliği yapıyor. Kocaeli’nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’in yanı sıra Kocaeli genelindeki kimya ekosisteminde iş bulmakta zorlanmayacaklar. “Mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim” diye düşünmeyecekler çünkü aldıkları nitelikli eğitim ile işleri hazır olacak.”

Vefa İbrahim Aracı, ‘Okul-Sanayi’ işbirliğinin önemine de dikkat çekerek “Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından biri genç nüfustaki işsizliktir. Son rakamlar genç nüfustaki (15-24) işsizlik oranının yüzde 25,2’ye ulaştığını gösteriyor. Diğer yandan bakıyorsunuz sanayici yetişmiş eleman bulamıyor. Bu kısır döngüden çıkışın çaresi sözde değil gerçekten nitelikli mesleki eğitimin verildiği, ‘okul-sanayi’ işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştiği bir eğitim modeli ortaya koyabilmektir. GEBKİM Vakfı olarak biz bu işe gönül verdik ve bunu sağlamak için yola çıktık. Vakfımız hiçbir masraftan kaçınmadı. Mevcut bir okul binası olmasına rağmen 5 milyon TL bina, 2 milyon TL de laboratuvarlar ve teçhizat için yatırım yaptık. Sonuçta Kocaeli’ne birçok üniversitede bile olmayan kimya laboratuvarlarına sahip bir meslek lisesi kazandırdık. Biz bunu geleceğe yatırım olarak görüyoruz, çocuklarımızı meslek sahibi yapacak ve kimya sanayimizde istihdam edeceğiz. Vakfımız, akademik kariyerine devam etmek isteyen başarılı öğrencilerimizi de burs ve yurtdışı eğitim imkanları ile destekleyecek” diye konuştu.

Kimya sektöründe iş garantili eğitim imkanı…

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin arkasında eğitime gönül vermiş ve bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sanayiciler olduğunun altını çizen Aracı, “Öğrencilerimiz GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketlerin işe alımlarında öncelikli olacak. Ayrıca Kocaeli’nde yer alan ve kimya sanayine ev sahipliği yapan diğer OSB’lerdeki iş fırsatları da onları bekliyor. GEBKİM OSB ve GEBKİM Vakfı olarak gerek eğitim hayatları boyunca gerekse mezun olduktan sonra yanlarında öğrencilerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Öğrenci ve ailelerimizin LGS tercihlerini yaparken GEBKİM MTAL’yi bu açıdan da değerlendirmelerini öneriyor, çok büyük ve güçlü bir ailenin parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.