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Bu numaraya dikkat, 7 saniyede 25 liranız gidiyor... BTK Harekete Geçti!

Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘onay’ şartıyla ayrıca 888’li hatlardan gönderilen ‘kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı’ mesajlarıyla dolandırıcılık yapılmasının da önüne geçti. İşte detaylar...

Bu numaraya dikkat, 7 saniyede 25 liranız gidiyor... BTK Harekete Geçti!

Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘onay’ şartıyla ayrıca 888’li hatlardan gönderilen ‘kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı’ mesajlarıyla dolandırıcılık yapılmasının da önüne geçti. İşte detaylar...

22 Ocak 2019 Salı 10:29
Bu numaraya dikkat, 7 saniyede 25 liranız gidiyor... BTK Harekete Geçti!

Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘onay’ şartıyla ayrıca 888’li hatlardan gönderilen ‘kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı’ mesajlarıyla dolandırıcılık yapılmasının da önüne geçti. İşte detaylar...

Posta Gazetesi'nden Gülten Uğurlu'nun aktardığı habere göre dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekarlar, son haftalarda 'kurye tuzağı' ile vatandaşların canını yakmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, kurbanlarını ağlarına şöyle düşürüyordu: Sizi telefonunuzdan birisi arıyor, 'Şu an evinizin kapısının önündeyim. Kuryeniz var' derken telefon kapanıyor. Siz de yarım kalan konuşma üzerine nereden, neyin geldiğinin büyük merakıyla, telefonunuzda görülen numarayı aradığınızda, 0888 ile başlayan bir numarayı aramanız için yönlendiriliyorsunuz.

1 Ayda 1 Yıllık Fatura Ödeyebilirsiniz

Bu '0888' ile başlayan numarayı aradığınızda ise ciddi bir şekilde maddi zarara uğruyorsunuz. Çünkü bu hatların tarifesi, 'katma değerli hat' olarak sınıflandırıldıkları için daha pahalı. Aradığınızda 7 saniyede bir 25 TL ücret kesiliyor. Sizi telefonda yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde bekletiyorlar. Sonra telefon kapanıyor. Artık o ayki faturanızda mevcut ödeme miktarınızın üstüne 1000 TL'ye yakın bir fazlalık ekleniyor. Yani bir ayda yıllık bir fatura ödüyorsunuz.

Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu Harekete Geçti!

BTK, 888 / 898'li numaralarla ilgili katma değerli hizmetlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla hatların, 888'li hizmete açılmasında 'abonenin onayı' zorunluluğu getirildi. Hatları 888/898'li numaralara kapalı abonelere, bu numaralara doğru çağrı başlatılması halinde bilgilendirme anonsu da ücretsiz yapılacak.

TİCARİ HAT PARA KAZANIYOR

Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın kararını olumlu bulan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, 'katma değerli hattın' ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: "888'li hatlara, katma değerli hat denmesinin nedeni, ticari hat olmaları. Yani bir kurum ya da kuruluş 888'li hattın 'sağlık danışma hattı', 'sosyal güvenlik hattı', 'tüketici hukuku hattı' gibi taleplerle kendisine özel açılmasını talep edebilir. Buradaki önemli bir detay da 888 arandığında, aranan hat, daha fazla ücret tarifesi uygulanması nedeniyle, para kazanıyor. Normal diğer hatlarda ise ücret tarifeniz kadar oluyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
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