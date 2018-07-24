Bu Meslekler Para Basıyor!..

2 milyondan fazla lise mezunu üniversite sınavına girdi, Şimdi sıra üniversite tercihi yapmaya geldi. Üniversite tercihlerini yapacak gençler hangi meslekleri seçecekleri konusunda telaşlanıyor. Çok para kazanmaktan ziyade sevdiği işi yaparak çok para kazanmak gençlerin öncelikli tercihi olarak dikkat çekiyor.

Gerek yurt içinde gerek yurt dışında en çok para kazandıran mesleklerin başında ise tıbbi danışmanlık geliyor. İkinci en çok kazandıran meslek ise aktüerya.

Yılda yaklaşık 480 bin dolar kazandıran bu meslekte çalışanlar, sigorta sektöründe şirketlerin riskleri belirlemesine yardımcı oluyor.

Ülkemizde ise kurumların mali yönetimlerini üstlenen yöneticiler yıllık 320 bin lira kazanabiliyor. Bankalarda baş yatırım görevlisi olmak da kazançlı. Yılda ortalama 420 bin dolar kazanıyorlar.

Türkiye`de ise maaşlar 500 bin liraya kadar çıkıyor. Teknoloji sorumluları da dünyada yılda 400 bin doları aşkın gelir sağlarken, bu rakam ülkemizde 300 bin lira.

PİLOT MAAŞI 25 BİN LİRA Pilotlara oldukça yüksek maaş veriliyor. Mesai yapanlar ücretini katlayabiliyor. Yine pilotun elde ettiği kazanç havada kaldığı süre, sefer yaptığı rota gibi durumlara göre değişiklik gösteriyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, pilotların yaklaşık 25 bin liradan işe başladıklarını söylüyor.

TIBBİ DANIŞMAN: Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde bu tıp uzmanlarından biri her yıl 500 bin dolardan fazla kazanabilir. Türkiye`de medikal direktör maaşı 350 bin lirayı buluyor.

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İHA



KPSScafe.com.tr | Ankara