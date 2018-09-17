Bu Mesajı Gönderen Yandı: 31 Bin Lira Ceza!..

Son dönemlerde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacaklarını tahsil etmek için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip icra ile hacizle tehdit ettiği SMS'lere Reklam Kurulu'ndan ceza geldi. Bir tüketicinin şikayeti üzerine bu tarz SMS gönderen bir avukatlık bürosuna 31 bin 176 lira idari para cezası kesilirken, reklam durdurma cezası da verildi.

Reklam Kurulunun 274 Sayılı Reklam Kurulu Toplantısı'nda daha önce şikayet edilen bir avukatlık bürosunun söz konusu SMS'leri değerlendirmeye alındı ve karara bağlandı.

Kararda, tüketicilere, "Sn ..... son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemleri yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız." ve "Son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemlerinin yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız." şeklinde SMS'ler gönderildiği ifadelerine yer verildi.

Üstelik, SMS'te yer alan numara arandığında tüketiciye, "borcunuz var, haciz göndereceğiz" şeklinde tehdit içerikli konuşmalar yapıldığı, "icraları sildiriyoruz" şeklinde tüketicileri yanıltıcı ve gerçekçiliği olmayan ifadelerle iş toplamaya çalışıldığı şeklinde ek bilgilere de yer verildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, firma avukatlarının bu tür bir davranış içinde bulunmasıyla Avukatlık Kanunu'nun 'Reklam Yasağı' başlıklı 55. maddesinde yer alan; 'Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır.” hükmüne aykırı davranıldığı, dolayısıyla, inceleme konusu tanıtımların, 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin, 7/1,7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 7/5-b, 7/5-ç, 7/5-h, 9, 11, 26, 28, 29, 32 ve Ek- A 1,8 ve 9. maddeleri', '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 ve 62. maddeleri hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren .... hukuk bürosu hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca 30 bin 176 Türk Lirası idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir."

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiğini belirterek, bu durumun yasal olmadığını söyledi.

Bu durumda olan vatandaşlar CİMER'e yada Valiliklerde bulunan Tüketici Hakları Heyeti'ne başvuru yapabilirler.

Kaynaklar; Mynet Finans

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA