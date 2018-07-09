Bu Liseden Mezun Olanlar İşsiz Kalmıyor

Eskişehir'de bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi bu sene 90 öğrenci Uçak Bakım Alanı'na , 30 öğrenciyi de Bilişim Teknolojileri Alanına almaya hazırlanıyor.

Okul müdürü Sırrı Kabadayı, okuldan mezun olan öğrencilerin işsiz kalmadığını, THY ve MSB'de ya da bunlara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda işe alındıklarını, işbaşı yaptıktan kısa süre sonra da daha iyi yerlere gelerek yüksek maaş alabildiklerini söyledi.

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Kabadayı, "Okulumuzda 24 derslikli eğitim öğretim binası, yeni uçak bakım ve bilişim alanı, spor salonu ve 225 kişilik pansiyon bulunuyor. Bu yıl alacağımız öğrenciler tamamen sınavla alınacak. Biz, uçak bakım alanında, almış olduğumuz 'uçak bakım alanı tanınan okul onay sertifikası' ile Türkiye'de uluslar arası standartlarda eğitim veren iki okuldan birisiyiz. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Mezun olduklarında uçak bakım sertifikası almakta ve 3 yıllık iş deneyimi sonrasında kendi alanlarında uçak bakım lisanslarına sahip olabilmekte.

Şu anda Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınan öğrencilerimiz işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede de çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabilmektedir. Ben, mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okumak isteyen ve aynı zamanda Anadolu teknik programıyla ve lise fen müfredatıyla üniversiteye gitmek isteyen tüm öğrencileri okulumuza davet ediyorum. Bu okul gerçekten hem üniversiteye hem de iş hayatına en iyi şekilde öğrencileri hazırlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 2 yılda en büyük desteği verdiği ve sosyal ortaklarımızdan da en büyük desteği aldığımız bir okuldur." şeklinde konuştu.

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