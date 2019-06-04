Bu işverenler servet kazandırıyor! İşte o maaşlar

Dünyanın en değerli teknoloji şirketleri çalışanlarına oldukça iyi maaşlar veriyor.

Özellikle yazılım ve donanım tarafından dünya lideri şirketlerin personellerine verdiği maaş dudak uçuklatıyor.

Verdiği maaşın karşılığında ise inovatif ataklar yapan şirketler milyarlarca doları kasasına koyuyor.

WIRED teknoloji devi şirketlerin personellerine verdiği ortalama yıllık maaşı hesapladı.

İŞTE O ŞİRKETLER VE MAAŞLAR

Amazon: 28 bin 836 dolar (174 bin 478 TL)

IBM: 55 bin dolar (332 bin 849 TL)

Tesla: 56 bin 163 dolar (339 bin 803 TL)

Intel: 106 bin 900 dolar (646 bin 873 TL)

Nvidia: 155 bin 35 dolar (938 bin 675 TL)

Twitter: 172 bin 703 dolar (1 milyon 45 bin 803 TL)

Facebook: 240 bin 430 dolar (1 milyon 455 bin 780 TL)

Google: 246 bin 886 dolar (1 milyon 494 bin 216 TL) Başka bir deyişle aylık ortalama yaklaşık 125 bin TL

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA