Bu İşi Yapanlara Devlet 30 Bin Lira Hibe Ediyor!

2019 yılında devlet kendi işini kurmak isteyen, patron olmak isteyenlere desteklerini sürdürüyor. son günlerde özellikle orta yaş insanlar arasında yaygınlaşan köye dönüş modasına destek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Her ne kadar bakanlığın adındaki hayvancılık kavramı çıkarılsa da köyüne dönüp veya yaşadığı yerde uygun bir yer bularak hayvancılık yapmak isteyenlere 30 bin lira hibe veriyor. Geri ödemesiz olması da en büyük avantaj olarak görülüyor.

UZMANLARA GÖRE 30 BİN TL YETERLİ

Uzmanlara göre hayvancılık işine girmek için 30 bin TL yeterli görülüyor. 18 ile 41 yaş arasındaki bütün vatandaşların başvurabildiği 30 TL Hibe desteğine başvuru yapabilmenin ikinci şartı ise bir işte çalışmıyor olmak. Yani işinizden ayrılmanız ve tüm enerjinizi hayvancılığa ayırmanız gerekiyor. Başvuran kişi evli ise eşinin de çalışmaması aranan bir diğer şart olarak göze çarpıyor.

KÖYE DÖNÜŞ MODASINA DESTEK

Köye dönüş modasına destek olarak nitelendirilen bu destek kendi işini yapmak isteyen ancak "elimde az biraz param olsa" diyenler için eşsiz bir fırsat gibi görünüyor.

Yine uzmanlarn görüşüne göre, 30 bin liralık yatırımla başlanan hayvancılık bir ailenin tüm geçim standartların karşılamaya yeterli oluyor.

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