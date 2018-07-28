Bu haberi Okumadan Bedelli Askerlik Kredisi Çekmeyin!..

Bedelli Askerlik ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden büyük bir çoğunluk ile geçti. Bedelli askerlik kanununun kesinleşmesi ile birlikte bankalar da bedelli askerlik kredisi için düğmeye bastı ve ardı ardına bedelli askerlik kredi kampanyalarını açıklamaya başladı.

Bedelli askerlik kredisi için ilk hamle Türkiye Ekonomi Bankası'ndan gelmişti. TEB Bedelli Askerlik Kredisi ile ilgili hazırladığımız haber büyük ilgi görmüştü.

Bedelli askrlikte yaş şartı, gün şartı ve ücret belirlendi. Yapılan son değişiklikler ile birlikte 1 Ocak 1994 doğumlu olanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecekler.

Bedelli askerlik kesinleşince yaklaşık 7 milyon civarındaki askerlikle ilişiği bulunan vatandaşımızın gözü bankalardan alınabilecek bedelli askerlik kredisi kampanyalarına çevrildi.

Hangi banka bedelli askerlik kredisi veriyor, Bedelli Askerlik faiz oranları nedir, bedelli askerlik kredisi kaç ay vadeli kullanılabiliyor gibi soruların cevaplarını KPSSCAFE olarak derleyip bir araya getirdik.

YAPIKREDİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 48 ay vadeli kredi için aylık 532 TL miktarında taksitler ödeniyor. İşte Yapı Kredi'nin bedelli kredisi koşulları:

ŞEKERBANK BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Şekerbank, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler için bedelli askerlik kredisi desteği sağlıyor. ŞekerBank, 15 bin TL’ye kadar, 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti de almıyor.

Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel uygun koşullarda ürün geliştirdi. Banka, ‘Bedelli Askerlik Kredisi’ ile 15.000 TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarının sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.

ING BANK BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından ING Bank, “Bedelli Askerlik Kredisi” imkanı sunmaya başladı.

ING Bank açıklamasına göre krediden yararlanmak isteyen müşteriler, 15 bin liralık bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleri ile kullanabilecek ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN HER ŞEYİ SATIŞA ÇIKARDILAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bedelli askerliğin de olduğu torba kanun tasarısı kabul edildi. Bunun üzerine birçok kişi, bedelli askerlikten faydalanabilmek için para bulma arayışına girdi. Bankalar 48 aya kadar vadelerde kredi hazırlarken, bazıları çareyi otomobilini, evini, traktörünü ve hayvanlarını satışa çıkarmakta buldu. Bununla birlikte online satış sitelerinde ikinci el hareketliliği oluştu. Bedelli askerlik ücretini karşılayabilmek için satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.

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