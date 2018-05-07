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Bu Düzenleme 30 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor (Maaş Zammı, Af, İkramiye,..)

Yeni ekonomi paketi ile önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu düzenlemelerden 30 milyon vatandaş faydalanıyor.

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Bu Düzenleme 30 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor (Maaş Zammı, Af, İkramiye,..)

Yeni ekonomi paketi ile önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu düzenlemelerden 30 milyon vatandaş faydalanıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:06
Bu Düzenleme 30 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor (Maaş Zammı, Af, İkramiye,..)

Maliye Bakanlığı, öğrenciden çiftçiye ve emeklilere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomi paketi analiz edildi ve bu paketin doğrudan Türkiye genelinde 30 milyon kişiyi yakından ilgilendirdiği belirtildi.

Yapılan bu analize göre, 3 milyon 100 bin kişiye sigorta kolaylığı, sosyal güvenlik koruması gelirken, hazine arazilerini kullanan 280 bine aşkın çiftçi bu arazileri 10 yıla kadar kullanabilecek, isterse bu arazilerini devletten satın alabilecek.

PAKETİN ADI

Ekonomi paketinin adı yetti. Tasarının Meclis görüşmeleri devam ederken bütün belediyeler imar, ruhsat gibi nedenlerle alınan mevcut yıkım kararlarını durdurdu.

BORÇ YAPILANDIRMALARI

Devlet, 119.2 milyar lira borcu olan 9.8 milyon kişi, 64.3 milyar lira prim borcu bulunan 5.5 milyon kişi için yapılandırma geliyor. Gümrük Bakanlığı'na 338 milyon lira borcu olan bin 170 kişi yapılandırmadan faydalanacak. Haziran ayından itibaren ilk kez Bağ-Kur kapsamına giren 18-25 yaş arasındaki 15 bin genç girişimcinin de bir yıllık prim giderini devlet tarafından verilecek.

YAŞLILIK AYLIĞINA REKOR ZAM

Yaşlılık aylığına da rekor seviyede zam geldi. 581 bin kişiye verilecek yaşlılık aylığı 500 liraya çıkarılıyor. Bunun için bütçede vazgeçilen tutar bu yıl da gelecek yıl için de 1.23 milyar lira olacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında ise emeklilere biner lira olmak üzere yaklaşık 22.2 milyar liralık ödeme yapılacak.

SİGORTA DESTEĞİ

Mayıs itibarıyla prim borcu olan, ödeme yapmayan sigortalıların sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasıyla 3 milyon 100 bin kişiye sigorta desteği sağlanacak. Bağ- Kur'luların Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talepleri durumunda dondurulacak, bu sürelere ilişkin prim borçlarının takip edilmeyecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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