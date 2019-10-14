Boyner Kozmetik Festivali başlıyor!

Sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar 10 binden fazla ürünü bir araya getiren Boyner, sezonu festival tadında bir kampanya ile karşılıyor. Kampanya kapsamında; 20 Ekim’e kadar Boyner ve YKM mağazalarıyla boyner.com.tr’den seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 300 TL alışverişe anında 75 TL indirim uygulanıyor ve alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 100 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Boyner Kozmetik’ten bir yenilik daha: Cilt Bakım Servisi

Boyner, seçili mağazalarında uygulamaya aldığı yeni servisi ile müşterilerine cilt bakım uzmanları eşliğinde ihtiyaç duydukları bakım ve yenilenme deneyimini de yaşatıyor. Boyner’in yeni servisi İstanbul Şaşkınbakkal, İstinyePark, Mersin Forum, Ankara Cepa ve Bursa Sur Yapı Boyner mağazalarında, özel bakım kabinlerinde uygulanıyor. 180 TL karşılığında sunulan cilt bakım servisi La Mer ve La Colline markalarından bir adet, diğer markalardan iki adet ve üzeri alışveriş yapan kozmetik severlere ücretsiz olarak hediye ediliyor. La Mer, Estée Lauder, Clinique, Lancome, Shiseido, La Colline, Guerlain, Clarins gibi markaların farklı ciltlerin ihtiyaçlarına göre hazırladığı cilt bakım ve cilt masajı hizmeti cildine doğal bir şekilde bakım yaptırmak ve cildini yenilemek isteyenleri bekliyor.

Boyner, güzelliğine ve bakımına önem veren, kış mevsimine cildini hazırlamak isteyenleri benzersiz bir bakım deneyimi yaşamak için ayrıcalıklar ve sürprizlerle dolu Kozmetik Festivali’ne davet ediyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA