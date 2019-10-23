Boyner, Hilltown Karşıyaka AVM’de yeni mağazasını açtı!

Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı, 2 kata yayılan 4 bin metrekarelik Boyner Hilltown Karşıyaka mağazası yaşamın içinden esinlenerek ve müşteri beklentileri göz önüne alınarak geliştirilen detayları, eğlenceli sürprizleri, zengin seçkisi ile alışveriş keyfini bir üst noktaya taşıyor.

Boyner’in Hilltown Karşıyaka mağazası, modern bir mimari anlayışla müşterilerin kolay ve konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için tasarlandı. 2 kata yayılan 4 bin metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren mağazada kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün müşterilerle buluşuyor.

Boyner, dünyaca ünlü markalar ile Türkiye’nin en sevilen ve güçlü markalarından oluşan zengin seçenekleri ayrıcalıklı fırsatlarla sunarken, 40 yıla yaklaşan mağazacılık tecrübesiyle müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Hilltown Karşıyaka mağazası ile Türkiye genelinde 113’üncü mağazasına ulaşan Boyner, bundan sonraki dönemde de müşterileri ile farklı destinasyonlarda buluşmaya devam edecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA