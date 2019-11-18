Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106879
ALTIN
268.685
DOLAR
5.7260
STERLIN
7.4284
EURO
6.3340
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!

Borsa, yılın zirvesinde!

BIST 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Borsa, yılın zirvesinde!

BIST 100 Endeksi, 106 bin seviyesini aşarak son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:04
Borsa, yılın zirvesinde!

Borsa, yeni haftaya yükselişin devamıyla başladı. BIST, 106 bin 550 puanla yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, endekste gözler son 1.5 yılda birçok kez denemesine karşın üzerinde kapanış gerçekleştiremediği 106.000 seviyesine çevrilmiş durumda. 

Analistler, 106.000 puanın aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 110.000 ve 115.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Geçen hafta genelinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi, küresel pay piyasalarında alıcılı bir havanın hakim olmasına sebep olurken, ABD'de Dow Jones endeksi 28 bin puanın üzerinde kapanış yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ÇinABDTürkiyeEkonomiBorsaBIST-100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye genelindeki ortalama kira fiyatları düştü!
Türkiye genelindeki ortalama kira fiyatları düştü!
Yatırımlarına doğru yön vermek isteyen Fon Bilen’e soracak!
Yatırımlarına doğru yön vermek isteyen Fon Bilen’e soracak!
Tek kâr eden kulüp Galatasaray!
Tek kâr eden kulüp Galatasaray!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim