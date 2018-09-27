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Borsa İstanbul'un yeni başkanı belli oldu

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu. Prof. Dr. Arıcan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğini de ataması yapılmıştı.

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Borsa İstanbul'un yeni başkanı belli oldu

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu. Prof. Dr. Arıcan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğini de ataması yapılmıştı.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:11
Borsa İstanbul'un yeni başkanı belli oldu

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu. Prof. Dr. Arıcan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğini de ataması yapılmıştı.

PROF. DR. ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını aldı.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunuyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.09.2018 16:07
Anahtar Kelimeler:
borsa istanbul un yeni başkanı belli oldu
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