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Borcu olanlar dikkat: Son gün 1 Ekim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamındaki borçların birinci taksiti için son gün yaklaşıyor. Kamu alacaklarını yapılandıranlar için ilk taksit ödemesinin son günü 1 Ekim 2018 Pazartesi olduğu bildirildi. Düzenlemenin getirdiği kolaylıklardan faydalanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin belirlenen tarihler içinde ödenmesi şart.

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Borcu olanlar dikkat: Son gün 1 Ekim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamındaki borçların birinci taksiti için son gün yaklaşıyor. Kamu alacaklarını yapılandıranlar için ilk taksit ödemesinin son günü 1 Ekim 2018 Pazartesi olduğu bildirildi. Düzenlemenin getirdiği kolaylıklardan faydalanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin belirlenen tarihler içinde ödenmesi şart.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:20
Borcu olanlar dikkat: Son gün 1 Ekim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamındaki borçların birinci taksiti için son gün yaklaşıyor. Kamu alacaklarını yapılandıranlar için ilk taksit ödemesinin son günü 1 Ekim 2018 Pazartesi saat 17:00 mesai bitimine kadar olduğu bildirildi. Düzenlemenin getirdiği kolaylıklardan faydalanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin belirlenen tarihler içinde ödenmesi şart.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen sürenin 1 Ekim 2018 Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı.

Duyuruda, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği belirtildi.

Ödemeler, interaktif vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası " yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-22.00'de anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.

KAYNAK: AA

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