Borcu Olanlar Dikkat! PTT Tüketici Kredisi Hizmete Açıldı

PTT ile Aktifbank arasında imzalanan protokole göre "tüketici kredisi" uygulamasının hizmete sunulduğu bildirildi. Hizmet ilk olarak PTT personeli ve emekli maaş müşterilerini kapsamıştı. Ancak yapılan çalışmalar kapsamında tüm vatandaşların kullanabileceği bildirildi.İşte PTT Tüketici kredisiyle ilgili tüm detaylar.

PTT AŞ tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Aktifbank ile imzalanan protokole göre "tüketici kredisi" uygulamasının teknik çalışmalarına 2018 yılı sonunda başladığı vurgulandı.

2010 yılından bu yana sürdürülen "PTT Kredi Platformu" ile anlaşma sağlayan 5 bankaya kredi aracılığı hizmeti sağlanacağı belirtildi.

Diğer yandan ilk olarak PTT personeli ve emekli maaş müşterilerini kapsama alan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, yapılan çalışmalarla beraber tüm vatandaşlara hizmet vereceği açıklandı.

PTT Tüketici Kredisi Nedir?

PTT Tüektici kredisi hakkında yapılan açıklamada ise şöyle;

"Yaygın iş yeri ağıyla hizmet veren PTT AŞ sayesinde, birçok banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde de tüketici kredisine kolayca ulaşılabilecek.

PTT AŞ, 2019 yılı sonuna kadar anlaşma sağlayacağı bankalar üzerinden, yeni kampanyalarla tüm müşterilerine kredi hizmeti sunmaya devam edecek.

İhtiyaç sahipleri PTT Tüketici Kredisi'ne, sadece nüfus cüzdanları veya TC kimlik kartlarıyla başvuru yapabilecek.

Kredinin ilgili banka tarafından onaylanmasının ardından, kişinin gelir durumunu belgelendirmesiyle kredi işlemi tamamlanmış olacak ve krediaynı gün verilebilecek

PTT AŞ müşterileri, 60 ay vadeye kadar kredi başvurusu gerçekleştirebilecek."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA