Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat: Son Gün Yaklaşıyor

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında, yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunarak “ Başvuru süresi 31 Temmuz'da sona erecek” dedi.

Vatandaşların borçlarını yapılandırmaları için 31 Temmuz mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvuru yapması gerektiğine yer verildi. İnternet yoluyla başvurular ise saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, son dakika yoğunluğundan etkilenmemek için, yapılandırma başvurusunda bulunacakların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Borçlarını yapılandıran vatandaşların borçlarını peşin ödemelerinde önemli avantajlar elde ettiğini belirten Müsevitoğlu, “Vatandaşların peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse katsayı alınmıyor, Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapılıyor, kanun kapsamındaki idari para cezası cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor, yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılıyor” dedi.

KYK BORÇLARI

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırılabileceğini hatırlatan Müsevitoğlu, “Çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarının usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalarda kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yurtkur’dan kredi alan öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi borçları ve çiftçilerimizin işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabileceklerini” diye konuştu.

BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan Müsevitoğlu, “Matrah arttırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru sürecinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yada Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Yapılandırılan tutarlar 6,9,12,18 taksit seçenekleriyle ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız gereken bir husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kanunla ilgili her türlü sorununuza Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz, ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir” diye konuştu.

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