Borçlarınızı Ödemek İçin Online Yöntem!

Tüketici kredisi, kredi kartı borcu, kredili mevduat hesabı (esnek hesap) borcu gibi borç türlerini ödemekte zorluk çeken kişileri düşünerek yola çıkan girişimciler yeni bir yöntem geliştirerek Tekkredi adında yeni bir girişimi hayata geçirdiler. Kullanıcılarına internet sitesi üzerinden yapılandırma seçenekleri sunan girişimin kurucusu Pelin Anlı Bedirhanoğlu, “3 gün içerisinde kullanıcılara yanıt veriyoruz. Şu ana kadar 150 bin kişi bize başvurdu” ifadelerini kullandı.

Kredi kartları, çekilen krediler ve avans hesaplar (esnek hesaplar, eksi hesaplar) derken bankalara olan borçlar çoğu zaman ödenemez bir hale geliyor. Türkiye'de yaşayan insanların bu problemlerinden yola çıkan Tekkredi isimli girişim, farklı bankalarda ihtiyaç kredisi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı (KMH) borcu olan ve ödemelerini yapmakta zorluk çekmeye başlayan kişilerin borçlarını tek bir bankada birleştirerek aylık taksitlerini düşürmesi konusunda kolaylık sağlıyor. Tekkredi, yaklaşık 3 yıl önce Collective Spark isimli girişim sermayesi fonunun bünyesinde Pelin Anlı Bedirhanoğlu tarafından kuruldu.

SEÇENEKLER BİR ARADA

Kullanıcılara sundukları çözümün nasıl işlediği ile ilgili bilgiler veren girişim kurucusu Pelin Anlı Bedirhanoğlu, “Kullanıcılar, önce www.tekkredi.com üzerinden kredi birleştirme ve yapılandırma talebinde bulunuyor. Anlaşmalı olduğumuz bankalar, bu bireyleri inceliyor ve uygun görmeleri durumunda kredi birleştirme ve yapılandırma teklifi yapılıyor. Bireyler, kendilerine farklı bankalar tarafından sunulan teklifleri inceleyip kendilerine uygun olan teklife ön başvuru yapıyor. Böylece kredi onay sürecini başlıyor. 3 iş günü içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların seçtikleri bankanın kredi kullandırımı için talep ettiği bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde bankaya teslim ettikten sonra işlemin tamamlandığını söyleyen Kurucu Bedirhanoğlu: “Bireyler farklı bankalarda olan farklı ödeme planlarını takip etmektense tek bir bankaya borçlu hale geliyor ve aylık taksitleri düşmüş oluyor.” şeklinde açıklama yaptı.

150 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU

Bedirhanoğlu, Tekkredi’nin tüm süreç boyunca sorulara cevap vermek ve başvuruların başarıyla tamamlamak için kullanıcılara destek verdiğini belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatlarına uyumlu olarak çalıştıklarını ve bilgi gizliliği ve güvenliği konusunda standartlarla korunduklarını aktardı.

Bugüne kadar Tekkredi’ye 150 binden fazla kişinin kredi birleştirme ve yapılandırma işlemi için talepte bulunduğunu söyleyen Girişim Kurucusu Bedirhanoğlu, “Gelecekteki en önemli hedefimiz, daha fazla kişinin Tekkredi hizmetlerini kullanarak borçlarını ödeyebilir hale gelmesine yardımcı olmak ve finansal okur yazarlık konusunda bu kişilerin yanında olarak bütçe yapmaları konusunda destek olabilmek” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bedirhanoğlu, gelir modellerinin yapılandırmalar karşılığında bankalardan komisyon aldıklarını da belirtti.





Hesaplama aracı var

TekKredi’nin internet sitesinde kullanıcıların talepleri karşısında hesaplama araçları da yer alıyor. Borç birleştirme seçeneğinde, kullanıcıların toplam borcunu, aylık gelirini ve ödeyebilecekleri tutarı giriyor ve karşılarına ortalama bir rakam çıkıyor. Buna ek olarak gecikmeli borç yapılandırma seçeneğindeki ise kredi türü, toplam borç ve talep edilen vadeye göre hesaplama yapabilmek de mümkün.



1.8 milyon dolar yatırım aldı

Girişimlerinin büyük bir hızla büyüdüğünü , geliştiğini ve yollarına yatırım alarak devam ettiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, “İlk yatırımımızı aldık. Türkiye ve ABD kaynaklı fonlardan ve bireylerden toplamda aldığımız yatırım tutarı 1.8 milyon dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

Borçlarınızı yapılandırmak ve tek yerde toplamak için burada yer alan web sitesinden başvuru yapabilirsiniz.