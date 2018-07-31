Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Vergi Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler Vergi Dairelerinden tüm borçlarını yapılandırarak daha kolay ödeme şartları 7143 nolu vergi yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırabiliyor. Ancak müracaat ve başvuru için verilen süre bugün sona eriyordu yoğun talep üzerine hafta sonu da açık olan vergi daireleri yine de talebi karşılayamadı ve vergi yapılandırma başvuru süresi uzatıldı.

banner396

Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Vergi Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler Vergi Dairelerinden tüm borçlarını yapılandırarak daha kolay ödeme şartları 7143 nolu vergi yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırabiliyor. Ancak müracaat ve başvuru için verilen süre bugün sona eriyordu yoğun talep üzerine hafta sonu da açık olan vergi daireleri yine de talebi karşılayamadı ve vergi yapılandırma başvuru süresi uzatıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:34
Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Vergi Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler Vergi Dairelerinden tüm borçlarını yapılandırarak daha kolay ödeme şartları 7143 nolu vergi yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırabiliyor. Ancak müracaat ve başvuru için verilen süre bugün sona eriyordu yoğun talep üzerine hafta sonu da açık olan vergi daireleri yine de talebi karşılayamadı ve vergi yapılandırma başvuru süresi uzatıldı.

Başvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süresi Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre Vergi Yapılandırma Süresi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
borçların yapılandırma süresi uzatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS Sonuçları Açıklandı : İşte Geleceğin Meslekleri
YKS Sonuçları Açıklandı : İşte Geleceğin Meslekleri
Erken Maaş Müjdesi!..
Erken Maaş Müjdesi!..
Tüm Ülke Olarak 2017'de En Çok Neye Para Harcadık?
Tüm Ülke Olarak 2017'de En Çok Neye Para Harcadık?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim