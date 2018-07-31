borçların yapılandırma süresi uzatıldı

Vergi Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler Vergi Dairelerinden tüm borçlarını yapılandırarak daha kolay ödeme şartları 7143 nolu vergi yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırabiliyor. Ancak müracaat ve başvuru için verilen süre bugün sona eriyordu yoğun talep üzerine hafta sonu da açık olan vergi daireleri yine de talebi karşılayamadı ve vergi yapılandırma başvuru süresi uzatıldı.

Başvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süresi Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre Vergi Yapılandırma Süresi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.