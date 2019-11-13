BMW E36 kazanma fırsatı. Derby’den, Türkiye’nin ilk modifiye araç kampanyası

Türkiye’de üretilen tek tıraş bıçağı markası Derby, bileme tekonolojisi, bıçak açıları ve bıçak yerleşimi ile artık daha konforlu ve sinek kaydı tıraş imkanı sunan Yeni Derby Samurai’nin tanıtımı için “Yakışır” kampanyasıyla tüketicileriyle buluşuyor. Derby, bu kampanya kapsamında tüketicilerine ünlü Youtube fenomeni ve otomobil severlerin çok yakından tanıdığı Doğan Kabak’ın modifiye edeceği 1994 Model BMW E36’yı çekilişle armağan ediyor. Sosyal medyada modifiye ettiği araçlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğan Kabak, 1994 Model BMW E36’nın aracın modifiyesini Derby’nin sosyal medyadaki takipçilerinden gelen yorumlarıyla gerçekleştirecek.

Serhat İkiz: Dünyanın markalı üretim yapan 10 tıraş bıçağı üreticisinden biriyiz

Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, “Dünyanın markalı üretim yapan 10 tıraş bıçağı üreticisinden biri olan, yerli ve milli markamız Derby, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin beğenilen markalarından biri olmayı başardı. Sosyal medyada otomobil meraklılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Doğan Kabak ile yeni bir kampanya düzenleyerek, markamızı daha geniş kitlelerle buluşturmayı umuyoruz. Kampanya katılımcıları Doğan Kabak YouTube kanalından ve @DerbyErkekBakim Instagram sayfasından ve YouTube kanalından aracın değişimini adım adım izleyebilecek. Doğan Kabak ve ekibinin modifiye edeceği aracın son halini Derby ekibi olarak biz de çok merak ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Migros mağazalarından en az 10 liralık Derby alışverişi yapan herkes kampanyaya katılabilecek

Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen kampanya, Migros’tan yapılan en az 10 liralık Derby alışverişlerinde geçerli olacak ve kampanyaya birden fazla katılım sağlanabilecek.Çekilişe katılmak için Qumpara uygulamasının cep telefonu ya da mobil cihazlara indirilmesi, alışveriş fişinin fotoğrafının çekilip uygulamaya tanıtılması ve fişin kampanya sonuna kadar saklanması gerekiyor. Tüketiciler, “Yakışır” kampanyasına 12 Şubat 2020’ye kadar katılım sağlayabiliyor.

Çekilişle belirlenecek talihli 19.02.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.derby.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Derby Hakkında Tüketicilerinin hayatına daha rahat ve pürüzsüz tıraş deneyimi katmasının yanı sıra, dünyanın beş kıtasında 60’tan fazla ülkede satış yapan Derby, tıraş bıçağı üretimindeki 45 yıllık tecrübesi, dünya standartlarındaki bıçak teknolojisiyle tüm dünyada tüketici bilinirliği en yüksek Türk markalarından biri. Yaygınlığı, erişilebilir fiyatları ile GFK 2017 Tüketici Araştırmasına göre Derby, Türkiye’de her 10 kişiden 9’unun tanıdığı bir marka. Aynı zamanda Türkiye’de üretilen tek tıraş bıçağı markası olma özelliğine sahip olan Derby, uygun fiyatlı ürün gamıyla 81 ilde 100 binden fazla satış noktasında Türk halkıyla buluşuyor. E-ticaret alanında da günümüzde iddialı bir konuma gelen Derby, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Amazon’da berber tıraş bıçaklarında en çok tercih edilen markalardan biri olmasıyla da öne çıkıyor.

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