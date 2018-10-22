Blok Zinciri Mühendislerinin Maaşı 15 Bin Dolara Çıktı

Geçtiğimiz kısa bir dönem içerisinde piyasaları alt üst eden ve sürekli haber bültenlerinin ve kamuoyunun gündemini dolduran dijital para şu sıralarda durgunluk yaşıyor gibi görünse de hali hazırda kendi sektörel hareketliliğini koruyor. Yapılan araştırmalara göre yazılımcılar arasında blok zincirinde uzmanlaşmış ya da becerisi olan mühendislere talep %400 oranında arttı. Dijital Para Mühendisi, Veri Madencisi, Blok zinciri veya Blok Chain Mühendisi gibi adlarla anılan meslekler için ödenen maaşlar 15 bin Dolar civarına kadar yükseldi. Kripto para ile bağlantılı diğer yazılımcıların aldığı maaşlarda % 30 oranında arttı.

Kripto para çılgınlığı, değerlerinin düşmesiyle durulmuşa benzese de arkasındaki teknoloji olan blok zincirine (blockchain) olan ilgi gün geçtikçe artarak yükselmeye devam ediyor. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde bulunan araştırma şirketi Hired'in elde ettiği verilere göre blok zinciri yani blokchain mühendislerine olan talep tarihin en yüksek seviyesilerine ulaştı. Bu mühendislere ödenen aylık ise 12,500 ila 15,000 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Bu bedel, yazılım mühendislerinin kazandığı ortalama maaştan % 30 daha fazla olduğu gibi teknolojinin gözde alanı olan yapay zeka mühendislerinin aldığı ücretlere de neredeyse denk durumda...

BLOKCHAİN UZMANLARI İLE İLGİLİ İŞ İLANLARI SAYISI % 400 ARTTI

CNBC'nin derlediği habere göre; blok zinciri yazılımında uzmanlaşmış kişilere olan talep de rekor düzeye ulaştı. Hired isimli araştırma şirketinin elde ettiği araştırma verilerine göre, 2017 yılı sonundan itibaren blok zinciri deneyimi olan yazılım mühendisleri arayan iş ilanları sayısında % 400 oranında artış gözlendi.

Hired Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su Mehul Patel, maaşlardaki artışta arzın düşük olmasına dikkat çekerek yazılım mühendisliğinde dahi var olan açığın blok zinciri uzmanlığında çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Mart ayında Seatlle merkezli Globys tarafından işe alınan ve "baş blok zinciri mühendisi" ünvanı ile çalıştırılan Dustin Welden her gün LinkedIn üzerinden durmak bilmeyen söyleşi teklifleri aldığını söylüyor. Diğer taraftan, Hired Araştırma Şirketine göre bu alanda çalışan kişilerin unvanları back-end (arka uç) mühendisi, sistem mühendisi veya çözüm mimarı da olabiliyor.

PROGRAMLAMA DİLLERİNE HAKİMİYET İSTENİYOR

Blok zinciri üzerinde uzmanlaşmak isteyen mühendislerin networking, veri tabanı dizaynı ve şifreleme konularını iyi bilmesi; Java, JavaScript, C++, Go, Solidity ve Python gibi programlama dillerinden birkaçına hakim olması bekleniyor. Bu konuda şuan piyasada hali hazırda kendini uzmanlaştırmış insanlar bulunsa da dijital para sektörü ve teknoloji sektörünün alt dalları bu programlama dillerine sahip uzmanlar arıyor.

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