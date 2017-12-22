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Bitcoin'de Şok Gelişme! 24 Saatte Tam Anlamıyla Çakıldı!

Son yıllarda tüm dünyada en çok konuşulan konular arasına giren Bitcoin'de bugün büyük gelişmeler yaşandı. Son 24 saat içerisinde rekor seviyede düşüş gerçekleştiren Bitcoin bir 41 Bin seviyelerine kadar geriledi.

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Bitcoin'de Şok Gelişme! 24 Saatte Tam Anlamıyla Çakıldı!

Son yıllarda tüm dünyada en çok konuşulan konular arasına giren Bitcoin'de bugün büyük gelişmeler yaşandı. Son 24 saat içerisinde rekor seviyede düşüş gerçekleştiren Bitcoin bir 41 Bin seviyelerine kadar geriledi.

22 Aralık 2017 Cuma 17:17
Bitcoin'de Şok Gelişme! 24 Saatte Tam Anlamıyla Çakıldı!

Bitcoin'de Şok Gelişme! 24 Saatte Tam Anlamıyla Çakıldı!

Son yıllarda tüm dünyada en çok konuşulan konular arasına giren Bitcoin'de bugün büyük gelişmeler yaşandı. Son 24 saat içerisinde rekor seviyede düşüş gerçekleştiren Bitcoin bir 41 Bin seviyelerine kadar geriledi.

Bitcoin'de kısa sürede yüzde 25'in üzerinde değer kaybı yaşandı. 2018 yılında 100 bin TL civarına geleceği söylenen Bitcoin'de bir ay içerisinde Dump ve Pump olayları çok sık görülüyor. Ay başında 41 bin TL civarında değere sahip olan bitcoin geçtiğimiz hafta 77 bin TL civarında işlem görmeye başlamıştı.

Son bir kaç gündür sürekli bir düşüş ivmesi gösteren dijital para bugün yatırımcılarını panikletecek derecede düşüş yaşadı. 26 Saat önce 60 bin TL civarında işlem gören Bitcoin an itibariyle 41 bin TL seviyelerinde. Fakat ün sonlanmadan Bitcoin'in tekrar değer kazanması ve 50 binin üzerine çıkması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR- ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.12.2017 17:28
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BitcoinBitcoin Son Dakika
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