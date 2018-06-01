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BİST Başkanı: İçimizde Hain Var

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, son haftalarda spükelatif girişimler olduğunu söyledi.

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BİST Başkanı: İçimizde Hain Var

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, son haftalarda spükelatif girişimler olduğunu söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 09:25
BİST Başkanı: İçimizde Hain Var

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, son haftalarda spükelatif girişimler olduğunu söyledi.  

Şüpheli girişimlerin SPK'ya raporlandığnı belirten Karadağ, yeni girişimlere karşı seçimne kadar teyakuzda olacaklarını söyledi.

Doların 4.92 liraya kadar yükseldiği geceyle ilgili konuşan Karadağ, "Sahurdan itibaren piyasaları yakından takip ettik. Benim bilgim dahilinde milyarca dolar döviz bozduruldu ve kurun daha da yukarı çıkması engellendi.Bizim bildiğimiz adamlar. Çok var bunlardan. Diyorlar ya 'sizin tarafta CIA'dan maaşlı çok gazeteci var' diye. Her kesimden bol miktarda var. Bazen onlar bilindik adamlar. Bir de bizden gözüküp avanaklığından ya da bu kumpasa düşen, kişiler de var. Şimdi öyle şeyler yaptırıyorlar.

Biz sonuçta uluslararası yatırım çekme hedefinde olan bir ülkeyiz. Bazen uluslararası yatırımcıları belli haberleri farklı göstererek, algıyı değiştirerek, öyle korkutuyorlar ki, böyle panikle sonuçta şimdi uluslararası yatırımcılar da sonuçta paralarını yatırıyorlar bir ülkeye. Bu ben konuştuğumda seçim öncesinde mayısın son haftası planlanıyordu. Ama bir hafta önce başladılar. Bir panik algısı oluşturdular. Yatırımcının çok ciddi zararla anaparanın yüzde 50-60 altında satıp çıkmasını planladılar.

Burada bir kendilerinden olan kişi ve kurumlar var. Reyting kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Türkiye'de destekledikleri gazeteci ve finans kesiminden kişiler illaki var. Bir de bizim tarafta bu korku ve kırılganlıkları besleyici demeçler alıyorlar. Algılarla finansal sisteme olan güveni zedeleyerek bir panik havasıyla çıkartıyorlar. Bundan politik kazanım elde etme politikaları var. Seçim öncesi dönemde kur yükselirse ve faiz artarsa bundan mevcut hükümet zarar görür. Ekonomik olarak da kazanma hedefleri var." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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