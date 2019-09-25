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Biriken Tazminatınız Yükseldi! İşte Yeni Tazminatlar!

Yıllarca çalışan sigortalıların güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı brüt maaşa ve memur maaşındaki artış oranına göre yükseliyor. Ancak tazminatı artıran yan ödemeler unutulmamalı. Kıdem tazminatı her 6 ayda bir artıyor. Kıdem tazminatı hesabına eklenen ödemeleri 6 bin 380 lira oldu.

Biriken Tazminatınız Yükseldi! İşte Yeni Tazminatlar!

Yıllarca çalışan sigortalıların güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı brüt maaşa ve memur maaşındaki artış oranına göre yükseliyor. Ancak tazminatı artıran yan ödemeler unutulmamalı. Kıdem tazminatı her 6 ayda bir artıyor. Kıdem tazminatı hesabına eklenen ödemeleri 6 bin 380 lira oldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:44
Biriken Tazminatınız Yükseldi! İşte Yeni Tazminatlar!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.Kıdem tazminatı, SSK’lı (buna 4A’lı da deniyor) çalışanların belli şartları yerine getirmesi halinde hak ettiği bir ödeme. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde en az 1 yıl aralıksız çalışmak gerekiyor.

Tazminat her yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Bundan sadece binde 7.59 oranında Damga Vergisi kesiliyor. Kıdemde üst limit var. Tavanı ifade eden bu tutar memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir güncelleniyor.

DÜZENLİ ÖDEMELER

Ücret zamları da kıdem tazminatını artıran bir unsur. Bunun yanında tazminatı artıran bir diğer konu ise yemek parası, aile yardımı, prim gbi devamlılık arz aden ek ödemeler. Örneğin; bir çalışanın brüt maaşı 3 bin lira olsun. Bu çalışan her ay 800 lira da prim alıyorsa, 10 yıl sonunda alacağı tazminat 30 bin lira değil 38 bin lira olacak. Bu hakkını kullanmazsa bu işçi 8 bin lira daha az tazminat alabilir.

HER 1 YIL İÇİN 6.380 TL

Kıdem tazminatı hesabına eklenen ödemeleri yandaki tabloda görebilirsiniz. 3 Temmuz itibarıyla kıdem tazminatının tavan tutarı yani her 1 yıl için işverenin ödeyeceği en yüksek tutar 6.380 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı son 10 yılda 4.014 lira arttı. Bir başka deyişle son 10 yılda aynı işyerinde ortalama 6-7 bin liraya brütle çalışan biri her yıl için 4.014 lira fazla kıdem ödemesi alabilecek.

EVLENEN KADINLAR...

Kıdem tazminatı işçinin kendi isteği dışında işten ayrılması durumunda yani işten çıkarılması halinde ödeniyor. Ancak haklı sebeplerle ya da yasal durumun tanıdığı imkanlar çerçevesinde istifa edenler de tazminat alabilir. Peki nedir bunlar? Örneğin; erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır.

EMEKLİLİK HAKKIYLA

8 Eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdeme hak kazanıyor. Bunun için SGK’dan ‘Yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı alınmalı. Sözleşme hükmü yoksa istemediği halde fazla mesai nedeniyle ayrılan, ispat şartıyla mobbinge uğrayan işçi de kıdem alır.

DEVAMLILIĞI OLAN BU ÖDEMELER ARTIRIR!

Yemek yardımı Ramazan kolisi  Gıda yardımı  Yakacak yardımı  Eğitim yardımı  Konut yardımı  Giyecek yardımı  Erzak yardımı  Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli  Unvan tazminatı  Aile yardımı  Çocuk zammı  Temettü  Havlu ve sabun yardımı  Taşıt yardımı  Yıpranma tazminatı  Nitelik zammı  Özel sağlık sigortası  Özel hayat sigortası Mali sorumluluk tazminatı  Bayram harçlığı  Lojman tahsisi  Aydınlatma, yakıt, su bedeli  Teşvik primi  Devamlı ödenen primler.

KIDEM HESABINA NELER DAHİL EDİLMEZ?

 Yıllık izin ücreti  Evlenme yardımı  Hafta tatil ücreti  Bayram harçlığı  Hastalık yardımı  Genel tatil ücreti  Doğum yardımı  Ölüm yardımı  İzin harçlığı  Seyahat primleri  Devamlılık göstermeyen primler Fazla çalışma ücreti  İş arama yardımı Harcırah (Yolluk) Bir defalık verilen ikramiyeler.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

 (Posta)

Son Güncelleme: 25.09.2019 08:57
Anahtar Kelimeler:
biriken tazminatınız yükseldi işte yeni tazminatlar
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