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Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal edenler arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Mart döneminde %14 arttı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal edenler arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Mart döneminde %14 arttı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:52
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal edenler arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Mart döneminde %14 arttı.
 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

TBB Risk Merkezi verisinin detayları şöyle:

Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 253 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 44 oranında artarak 317 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılı ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 483 bin kişi oldu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.05.2019 15:40
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bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal edenler arttı
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