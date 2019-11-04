Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme! Nakit Çekim Yapılabilecek! Yaşa Göre Düzenleme!

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı. "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEME

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'da bireysel emeklilik sistemine yeni düzenleme getirildi. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

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