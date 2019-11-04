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Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme! Nakit Çekim Yapılabilecek! Yaşa Göre Düzenleme!

Bireysel emeklilik sisteminin detayları belli oldu. Devlet desteği yaşa göre değişecek.Bireysel Emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme! Nakit Çekim Yapılabilecek! Yaşa Göre Düzenleme!

Bireysel emeklilik sisteminin detayları belli oldu. Devlet desteği yaşa göre değişecek.Bireysel Emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

04 Kasım 2019 Pazartesi 09:18
Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme! Nakit Çekim Yapılabilecek! Yaşa Göre Düzenleme!

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi  Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca  hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan  programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda  2020 yılı hedefleri sıralandı.  "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve  Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi",  "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı"  gibi başlıklarda amaç ve  hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEME 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'da bireysel emeklilik sistemine yeni düzenleme getirildi. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

KPSSCAFE.COM.TR

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