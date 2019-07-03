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Bireysel döviz alımında vergi artıyor

Bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfır olarak belirlenirken, diğer işlemlerde Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) %0.1'e yükseltilmişti. Reuters'ın haberine göre BSMV'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması gündemde.

Bireysel döviz alımında vergi artıyor

Bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfır olarak belirlenirken, diğer işlemlerde Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) %0.1'e yükseltilmişti. Reuters'ın haberine göre BSMV'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması gündemde.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
Bireysel döviz alımında vergi artıyor

Bireysellerin kambiyo muamelelerinde döviz alımları üzerinden %0.1 olan BSMV oranının %0.2’ye çıkarılması, Cumhurbaşkanı’na da bu oranı artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) Mayıs ayında sıfırdan %0.1’e yükseltilmişti.

Analistler, Mayıs ayında yapılan BSMV düzenlemesinin dolar talebini azaltmanın yanı sıra Hazine’ye gelir sağlanmasının amaçladığını bildirmişti.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, çalışmanın tamamlandığını, içinde ihtiyat akçesi de olan teklife eklenerek TBMM’ye sevk edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

CUMHURBAŞKANI’NA ARTIRMA YETKİSİ
Bir kaynak, “Döviz işlemlerinde BSMV’nin binde 1’den binde 2’ye çıkarılmasına dair bir karar var ve bu düzenlemenin yaz tatiline girecek TBMM kapanmadan gönderilecek teklifte yer alacak. Bu yönde bir karar var. Cumhurbaşkanı’na bu oranı artırma yetkisi de düzenlemede yer alacak” dedi.

Kaynak, teklifte yer alması planlanan ultra lüks konuta daha fazla vergi, gelir vergisi üst diliminde düzenleme gibi adımların Ekim’de TBMM’ye gönderileceğini ancak planlanan düzenlemenin teklifte yer almasının öngörüldüğünü belirtti.

Aynı kaynak, “Cumhurbaşkanına BSMV’yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu artırma yetkisi 10 katına kadar olabilir. Nihai karar henüz verilmedi” dedi.

Haber yazıldığı sırada Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine ulaşılamadı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Reuters

Son Güncelleme: 03.07.2019 16:09
Anahtar Kelimeler:
bireysel döviz alımında vergi artıyor
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