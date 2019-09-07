Birçok kişi bunu bilmiyor! Çift maaş alabilirsiniz... İşte gerekenler...

Emekli hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, eşi vefat eden kişi, eşinden dul aylığı olarak ikinci bir maaş alabiliyor. Mesela; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

ÇİFT MAAŞ ALMA HAKLARI NELER?

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

İKİNCİ MAAŞ YA DA ÜÇÜNCÜ MAAŞ NASIL BAĞLANIYOR?

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

- Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

- Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

- Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

- Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

- Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

*Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

ÖLÜMLERDEN BİRİ 1 EKİM 2008 ÖNCESİ İSE

- İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

- İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

- İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

- Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

ÖLÜMLERDEN İKİSİ DE 1 EKİM 2008 ÖNCESİ İSE

- Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

- İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

- İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

- İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(Posta)