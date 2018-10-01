Bir Zam da Elektriğe Geldi!..

Elektrik fiyat tarifelerine, 1 Ekim 2018 tarihinden (bugünden) geçerli olmak üzere yeni bir zam daha geldi. Tarifede konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti.
Bu sabah saatlerinde de Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaza 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konutta % 9, sanayide % 18.5 zam yaptığını bildirmişti.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 01.10.2018 10:54
Padişahım çok yaşa. ...
Allahtan korkun bee canımızıda verelim mi istiyrmusunz
neden ya? Gelirler sabitken bu zamlar neden? İnsanları kötü işlere mi yönlendirme peşindesiniz?
Gelsin babam gelsin alistik
Şerefsizler yeter artık yaa bişey kalmadı maasdan
Arkadaş bu düzeni biz kabullendik Avrupa’da böyle birley olsa halk ayaklanır bırakmaz zam gelmesini ama bizim insanımız kuzu gibi maşalah hiç bir şeye ses çıkarmıyor neden korkuyor lar anlamıyorum artık yeter bu baştakiler duysun sesimizi be
Ver odunu