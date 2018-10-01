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Bir Zam da Elektriğe Geldi!..

Bu sabah ülke gündemine düşen doğalgaz zammına ek olarak elektriğe de zam geldi.

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Bir Zam da Elektriğe Geldi!..

Bu sabah ülke gündemine düşen doğalgaz zammına ek olarak elektriğe de zam geldi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:52
Bir Zam da Elektriğe Geldi!..

Elektrik fiyat tarifelerine, 1 Ekim 2018 tarihinden (bugünden) geçerli olmak üzere yeni bir zam daha geldi. Tarifede konutlarda  yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti. 

Bu sabah saatlerinde de Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaza 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konutta % 9, sanayide % 18.5 zam yaptığını bildirmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 01.10.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
zam da elektriğe geldi
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Trump 58 dakika önce

Padişahım çok yaşa. ...

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Bu kadar 55 dakika önce

Allahtan korkun bee canımızıda verelim mi istiyrmusunz

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CHALK 50 dakika önce

neden ya? Gelirler sabitken bu zamlar neden? İnsanları kötü işlere mi yönlendirme peşindesiniz?

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Mahmut 47 dakika önce

Gelsin babam gelsin alistik

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46 dakika önce

Şerefsizler yeter artık yaa bişey kalmadı maasdan

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mazlum 42 dakika önce

Arkadaş bu düzeni biz kabullendik Avrupa’da böyle birley olsa halk ayaklanır bırakmaz zam gelmesini ama bizim insanımız kuzu gibi maşalah hiç bir şeye ses çıkarmıyor neden korkuyor lar anlamıyorum artık yeter bu baştakiler duysun sesimizi be

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Hasan 41 dakika önce

Ver odunu

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