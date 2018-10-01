Bir Zam da Elektriğe Geldi!..

Elektrik fiyat tarifelerine, 1 Ekim 2018 tarihinden (bugünden) geçerli olmak üzere yeni bir zam daha geldi. Tarifede konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

Bu sabah saatlerinde de Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaza 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konutta % 9, sanayide % 18.5 zam yaptığını bildirmişti.

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