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Bir Yılda Bin Lira Artış Gösterdi: Yoksulluk Sınırı 6 Bin Liraya Dayandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) her yıl belirli periyotlarda yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yoksulluk sınırı 2018 Ağustos ayında 5 bin 900 liraya yükselerek 6 bin lira bandına dayandı. Aynı rakam 2017 yılının Ağustos ayında 4 bin 900 lira olarak tespit edilmişti.

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Bir Yılda Bin Lira Artış Gösterdi: Yoksulluk Sınırı 6 Bin Liraya Dayandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) her yıl belirli periyotlarda yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yoksulluk sınırı 2018 Ağustos ayında 5 bin 900 liraya yükselerek 6 bin lira bandına dayandı. Aynı rakam 2017 yılının Ağustos ayında 4 bin 900 lira olarak tespit edilmişti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:57
Bir Yılda Bin Lira Artış Gösterdi: Yoksulluk Sınırı 6 Bin Liraya Dayandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) her yıl belirli periyotlarda yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yoksulluk sınırı 2018 Ağustos ayında 5 bin 900 liraya yükselerek 6 bin lira bandına dayandı. Aynı rakam 2017 yılının Ağustos ayında 4 bin 900 lira olarak tespit edilmişti. 

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Döviz, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarındaki artış derken temel gıda madde etiketleri de değişti ve geçim şartları daha da ağırlaştı" ifadeleri kullanıldı.

Türk Toplumunun temel aile yapısı olarak değerlendirilen 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 1.812 Türk Lirası oldu.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 5.904 Türk Lirası olarak tespit edildi.

Bu veriiler 2018 yılının Ağustos ayı mukayese edildiğinde 'açlık sınırı'nda 304, 'yoksulluk sınırı'nda tam bin liralık bir artış farkı görülüyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 'in açıkladığı rakamlar 2017 yılının Ağustos ayında 'açlık sınırı' için bin 504, 'yoksulluk sınırı' için 4 bin 901 idi. Ayrıca Türk-İş hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 74 TL, yoksulluk sınırı tutarı ise 241 TL arttı. Yılbaşına göre artış tutarı sırasıyla 204 TL ve 666 TL oldu.

Yapılan araştırmada bir çalışanın yalnızca kendisinin yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 225 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcaması rakamlarındaki 12 aylık artış oranına bakıldığında Ocak 2004’den bu yana ilk kez % 20’ler oranında bir artış görüldü.

Türk-iş Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre % 4,26 oranında arttı. Yılın ilk sekiz ayında fiyatlardaki artış %0 12,71 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı % 20,45 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise % 12,05 olarak hesaplandı."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.08.2018 19:48
Anahtar Kelimeler:
yılda bin lira artış gösterdi yoksulluk sınırı bin liraya dayandı
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Fatma 3 saat önce

Memurlar bu maaşı alıyor işçi esnaf çiftçinin maaşları bu kadar değil demekki asgari ücretle çalışanlarda açlıktan ölüyor...

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