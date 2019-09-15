Bir sigara markası daha zam yaptı

Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre Eylül ayı içerisinde sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Yüz binden fazla takipçisi olan bir Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda sigara fiyatlarına 5 TL 'lik bir zam geleceği belirtildi. Söz konusu iddiada Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe markalarına 5 TL zam geleceği iddia edildi. Bu arada Monte Carlo Night Blue marka sigaranın fiyatına 1.5 TL 'lik bir zam geldiği bildirildi. Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına da zam yapıldı..

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre Eylül 2019'dan itibaren sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Fakat sosyal medyada zam haberlerinin dolaştığı gece sigara şirketi bir açıklama yaparak zammı yalanladı. ''Bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır'' denilmişti..

O MARKAYA 1,5 LİRA ZAM GELDİ

Büfelere, sigara satışı yapan yerlere gönderilen yeni listede sadece Monte Carlo Night Blue marka sigaranın fiyatına 1.5 TL 'lik bir zam geldiği bildirildi. Diğer sigara fiyatlarına ise henüz bir zam gelmedi.

Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam iddiaları yalanlanıyor

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında içki ve alkol fiyatlarının zamlı tabloları yayınlanıyor. Söz konusu tabloların ilki geçtiğimiz Salı günü sosyal medyada yayıldı. Buna göre British American Tobacco sigaralarına 5 TL zam geldiği iddia edilmişti. Bu zamma göre bir sigaranın ücreti 20 TL'yi aşıyordu. Sosyal medyada zam haberlerinin dolaştığı gece sigara şirketi bir açıklama yaparak zammı yalanladı.

İşte British American Tobacco'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

PHILIP MORRIS MARKASI ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge (Blue/Sky): 16 TL

Marlboro: 18 TL

Lark: 15 TL

Lark Reserve: 14,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode (Navy/Blue): 14 TL

.L&M: 14,50 TL

L&M Mode (Red): 14 TL

.British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Marlboro Touch (Blues/Grey/Aqua/One): 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

ZAM GELMEYEN SİGARA FİYATLARI

Violet Menthol – Slims: 12 TL

Winner Slims – Family: 10 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slims – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

President Q Size: 9 TL

Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Medley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hazar Kısa – Family: 8,50 TL

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