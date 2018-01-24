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Bir Kurum Daha Kadro Başvurusu Kabul Edilen Taşeron İşçilerin Listesini Yayımladı

Kocaeli Gençlik Hizmetleri, yaptığı son dakika açıklamasında kadro için başvuran iş.çiler arasından başvurusu kabul edilenlere ilişkin listeyi yayımladı. Kadro başvurusu kabul edilen taşeron işçilerin listesi ve detaylar haberimizde.

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Bir Kurum Daha Kadro Başvurusu Kabul Edilen Taşeron İşçilerin Listesini Yayımladı

Kocaeli Gençlik Hizmetleri, yaptığı son dakika açıklamasında kadro için başvuran iş.çiler arasından başvurusu kabul edilenlere ilişkin listeyi yayımladı. Kadro başvurusu kabul edilen taşeron işçilerin listesi ve detaylar haberimizde.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:58
Bir Kurum Daha Kadro Başvurusu Kabul Edilen Taşeron İşçilerin Listesini Yayımladı

Taşeron işçilerin kadroya alınmalarında süreç devam ediyor. Birçok kurum, başvurusunu aldığı taşeron işçilerin listesini açıkladı. Bu açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında, kadro için başvuran işçiler arasında başvurusu kabul edilenlere ilişkin liste paylaşıldı.

Kocaeli Geçlik Hizmetleri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar tebliğine istinaden Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan ve 02.01.2018 ile 11.01.2018 tarihleri arasında sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuran ve başvurusu kabul edilen personel listesi ektedir.

İşte O Liste:

        KOCAELİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI                                                                                                                                                           PERSONEL LİSTESİ
NO TC Kimlik No Adı Soyadı
1 43672359762 AHMET ÇADIRLIOĞLU 
2 30913624390 ALİ ÖZDEMİR
3 21947237106 DİDEM SEZGİN
4 42892889820 AYŞE  TÜYYÜZ
5 65620211946 SEVDA GÜVEN
6 36022844582 EMRAH BAKIR
7 40045462500 MUSTAFA ÇEKİÇ
8 39338196406 SONGÜL TİKTAŞ
9 44629001758 BEHİYE ÖZEREN
10 16873400144 MUSA  ATASEVEN
11 15689530298 İBRAHİM TOPAL
12 23327274404 YUNUS ŞİMŞEK
13 42301638186 BİLGE  BAYHAN
14 65725090880 HÜLYA TAÇALAN
15 38491398184 NURAY ŞEKER
16 35857856524 BATUHAN ŞEYHAN
17 38722771434 FATMA ELÇİN BEYAZ
18 29848977824 FERMANİ  MOĞULTAY
19 12386639132 MEHMET ERYİĞİT
20 38131781642 TEVFİK CİVELEK
21 45727050426 ORHAN KAYRALDAĞ
22 45517840060 EMRAH KAVLAK
23 15713529182 FATİH ERTÜRK
24 44581564636 GÜNNUR  GÜL
25 23903186350 İSMAİL BAŞ
26 17111412738 SEDAT ÖZEL
27 47200109058 NİMETULLAH EREN
28 26366294716 ŞENOL AYSELİ
29 26845067558 FARUK YILDIRIM
30 28288019682 NURSEL YILDIRIM
31 13831118646 UĞUR BAĞDAT
32 48889675094 İLKER UZ
33 23756255678 TUNCAY KAPLAN
34 37723795036 SİNAN KARAKUŞ
35 48448509518 MEHMET BOĞAGİL
36 70702044756 KİBAR BAŞAR
37 35353403130 GÜLSÜM TAŞKIN
38 62887415438 ZÜLEYHA BİLGİN
39 61198471546 YEŞİM  KESKİN
40 12877647080 MERYEM BOZTEPE
41 50377727536 TARIK ÇELİK 
42 13210059966 HASAN GÜLCAN
43 14639565212 İSMAİL YENİLMEZ
44 49432033514 ELİF BAŞKESER
45 20845879890 ERSİN KALEMER
46 21245339458 ALİ AYDOĞAN
47 22385653060 KÜBRA YÜCE
48 19909408954 SEVAL ÖZCAN
49 11282598826 İRFAN CANBAZ
50 34450904380 ERHAN KEDİKLİ
51 48388440414 BÜLENT AKÇAY
52 48412439612 HALİL AKÇAY
53 37309997052 SAVAŞ GÜNGÜR
54 46123422442 ARZU DEMİRKIRAN
55 47170480034 SİNAN UÇAR
56 26056379334 ERSİN ŞAFAK
57 61669009490 ZEYNEP TOSUN
58 28784092820 TURGAY TÜMKUŞ
59 18536111220 TAHA ANIL ŞİMŞEK
60 43684596780 TANER PINAR
61 46273851680 HACER ÖZKAN
62 58618098308 DENİZ ENÇ
63 20524710292 GÜLENDAM TAŞKIRAN
64 51169092238 YASEMİN ÇİÇEK
65 21988732998 ERDİNÇ EKİN
66 20494156304 MEHMET  FATİH PAŞAOĞLU
67 60172288026 EMRAH TAT
68 53143052238 SEDA HAN
69 11786877656 MEHMET ÖZEL
70 26885497032 AHMET TEKKE
71 33772917122 ÇAĞDAŞ GENÇ
72 47242060072 GÜLCAN GÜR
73 45208871656 MUSTAFA ŞENOL
74 52369378610 EMRE APOHAN
75 23453497074 EMRAH ŞENSOY
76 24949279624 KADİR KIRLIOĞLU
77 25256203050 CAHİDE TÜRKER
78 25874182232 GÜLSU ÇELİK AYAN
79 60751268746 METANET TATOĞLU
80 17897194040 GÖKŞEN ULUDERYA
81 22471772316 DERYA  TAMBAŞ
82 37204974578 HİLAL AKDENİZLİ
83 21527197172 DUYGU DERMANLI YAZGAN
84 42895889766 CEMAL  TÜYYÜZ
85 13583600130 MUHAMMET FATİH KÖKTÜRK
86 11297667548 ÖZLEM  SAMUK AYDIN
87 31348192584 MAKBULE ÇELEBİ KÖSTENCE
88 25522443142 DİLEK GÖKDEMİR
89 13126631676 HÜSEYİN UĞUR AYTEKİN
90 25436205232 SÜLEYMAN BOSTAN
91 36340049010 ADİLE DİLŞAD ÜNAL
92 48229824526 GAMZE YAĞCI
93 36571830586 SELİM GÜRTUNCAY
94 34366906478 GÜLŞAH ÇAVUŞ
95 14350598230 GÜRCAN YAZICI
96 42913889150 EKREM TÜYYÜZ
97 10811027820 ERTUĞRUL TUFAN
98 33637930778 ORHAN KARANİ
99 47299026908 MUSTAFA BAYRAKTAR
100 58384464024 MUSTAFA OĞUZ
101 15910367136 MURAT AK
102 52363304400 KADİR ALTINBAŞ
103 16730493036 ANIL TAN
104 11486192608 ADEM BURAK AKGÜN
105 14924077284 HARUN KAYRALDAĞ
106 40591699306 MUSTAFA YILMAZ
107 28462297820 AYNUR ALACAKANAT
108 12415824232 ABDULLAH ÇELİK
109 28763484462 ATA BORA BAŞAR
110 28256101296 UĞUR YILMAZ
111 50743090806 CEVAT GÜNEŞ
112 32071168402 MELDA TAŞKIN
113 37348319334 RIDVAN DAŞTAN
114 41098901282 ZATİ ATILMIŞ
115 18428295526 CİHAN ERGİN
116 14728418566 SELÇUK ŞAHİN
117 26480169242 BERAT KARŞIN
118 15800720430 KADİR KURT
119 39040751986 MEHMET DİNÇAY
120 15188537828 UĞUR ŞİMŞEK
121 60955208500 AHMET ÖZBENT
122 26861157332 CEYHUN  TÜMSEKLİ
123 21307657360 ERCAN ATEŞ
124 71491013398 ALİ İHSAN DEMİR
125 44398997924 KEMAL ŞANCI
126 36853098888 MUSTAFA SARIUSTA
127 14012582744 MUHAMMET MUSTAFA BOMBA
128 50170845000 ZAİM FİDAN
129 38800671564 İSMİGÜL DURAK
130 58300037882 AHMET ÖZGÜR ÇELİK
131 38815671054 EROL DURAK
132 42712541006 GÜRKAN DEREÇİÇEK
133 19499022196 ERKAN YILMAZ
134 10226425822 TÜLAY ERGÜL
135 25721187564 GÜNGÖR GÜR
136 13790102328 HALİT ÖZTÜRK
137 10688227262 VURAL YURDAGÜL
138 24800225890 İLKER GÜL
139 19574387790 HAKAN ÇAVDAR
140 16631015092 YUSUF İŞLER
141 11340026490 İBRAHİM HALİL  ÖZKUL

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