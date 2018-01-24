Bir Kurum Daha Kadro Başvurusu Kabul Edilen Taşeron İşçilerin Listesini Yayımladı

Taşeron işçilerin kadroya alınmalarında süreç devam ediyor. Birçok kurum, başvurusunu aldığı taşeron işçilerin listesini açıkladı. Bu açıklamalara bir yenisi daha eklendi.
Kocaeli Gençlik Hizmetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında, kadro için başvuran işçiler arasında başvurusu kabul edilenlere ilişkin liste paylaşıldı.
Kocaeli Geçlik Hizmetleri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar tebliğine istinaden Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan ve 02.01.2018 ile 11.01.2018 tarihleri arasında sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuran ve başvurusu kabul edilen personel listesi ektedir.
İşte O Liste:
|KOCAELİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI PERSONEL LİSTESİ
|NO
|TC Kimlik No
|Adı
|Soyadı
|1
|43672359762
|AHMET
|ÇADIRLIOĞLU
|2
|30913624390
|ALİ
|ÖZDEMİR
|3
|21947237106
|DİDEM
|SEZGİN
|4
|42892889820
|AYŞE
|TÜYYÜZ
|5
|65620211946
|SEVDA
|GÜVEN
|6
|36022844582
|EMRAH
|BAKIR
|7
|40045462500
|MUSTAFA
|ÇEKİÇ
|8
|39338196406
|SONGÜL
|TİKTAŞ
|9
|44629001758
|BEHİYE
|ÖZEREN
|10
|16873400144
|MUSA
|ATASEVEN
|11
|15689530298
|İBRAHİM
|TOPAL
|12
|23327274404
|YUNUS
|ŞİMŞEK
|13
|42301638186
|BİLGE
|BAYHAN
|14
|65725090880
|HÜLYA
|TAÇALAN
|15
|38491398184
|NURAY
|ŞEKER
|16
|35857856524
|BATUHAN
|ŞEYHAN
|17
|38722771434
|FATMA ELÇİN
|BEYAZ
|18
|29848977824
|FERMANİ
|MOĞULTAY
|19
|12386639132
|MEHMET
|ERYİĞİT
|20
|38131781642
|TEVFİK
|CİVELEK
|21
|45727050426
|ORHAN
|KAYRALDAĞ
|22
|45517840060
|EMRAH
|KAVLAK
|23
|15713529182
|FATİH
|ERTÜRK
|24
|44581564636
|GÜNNUR
|GÜL
|25
|23903186350
|İSMAİL
|BAŞ
|26
|17111412738
|SEDAT
|ÖZEL
|27
|47200109058
|NİMETULLAH
|EREN
|28
|26366294716
|ŞENOL
|AYSELİ
|29
|26845067558
|FARUK
|YILDIRIM
|30
|28288019682
|NURSEL
|YILDIRIM
|31
|13831118646
|UĞUR
|BAĞDAT
|32
|48889675094
|İLKER
|UZ
|33
|23756255678
|TUNCAY
|KAPLAN
|34
|37723795036
|SİNAN
|KARAKUŞ
|35
|48448509518
|MEHMET
|BOĞAGİL
|36
|70702044756
|KİBAR
|BAŞAR
|37
|35353403130
|GÜLSÜM
|TAŞKIN
|38
|62887415438
|ZÜLEYHA
|BİLGİN
|39
|61198471546
|YEŞİM
|KESKİN
|40
|12877647080
|MERYEM
|BOZTEPE
|41
|50377727536
|TARIK
|ÇELİK
|42
|13210059966
|HASAN
|GÜLCAN
|43
|14639565212
|İSMAİL
|YENİLMEZ
|44
|49432033514
|ELİF
|BAŞKESER
|45
|20845879890
|ERSİN
|KALEMER
|46
|21245339458
|ALİ
|AYDOĞAN
|47
|22385653060
|KÜBRA
|YÜCE
|48
|19909408954
|SEVAL
|ÖZCAN
|49
|11282598826
|İRFAN
|CANBAZ
|50
|34450904380
|ERHAN
|KEDİKLİ
|51
|48388440414
|BÜLENT
|AKÇAY
|52
|48412439612
|HALİL
|AKÇAY
|53
|37309997052
|SAVAŞ
|GÜNGÜR
|54
|46123422442
|ARZU
|DEMİRKIRAN
|55
|47170480034
|SİNAN
|UÇAR
|56
|26056379334
|ERSİN
|ŞAFAK
|57
|61669009490
|ZEYNEP
|TOSUN
|58
|28784092820
|TURGAY
|TÜMKUŞ
|59
|18536111220
|TAHA ANIL
|ŞİMŞEK
|60
|43684596780
|TANER
|PINAR
|61
|46273851680
|HACER
|ÖZKAN
|62
|58618098308
|DENİZ
|ENÇ
|63
|20524710292
|GÜLENDAM
|TAŞKIRAN
|64
|51169092238
|YASEMİN
|ÇİÇEK
|65
|21988732998
|ERDİNÇ
|EKİN
|66
|20494156304
|MEHMET FATİH
|PAŞAOĞLU
|67
|60172288026
|EMRAH
|TAT
|68
|53143052238
|SEDA
|HAN
|69
|11786877656
|MEHMET
|ÖZEL
|70
|26885497032
|AHMET
|TEKKE
|71
|33772917122
|ÇAĞDAŞ
|GENÇ
|72
|47242060072
|GÜLCAN
|GÜR
|73
|45208871656
|MUSTAFA
|ŞENOL
|74
|52369378610
|EMRE
|APOHAN
|75
|23453497074
|EMRAH
|ŞENSOY
|76
|24949279624
|KADİR
|KIRLIOĞLU
|77
|25256203050
|CAHİDE
|TÜRKER
|78
|25874182232
|GÜLSU
|ÇELİK AYAN
|79
|60751268746
|METANET
|TATOĞLU
|80
|17897194040
|GÖKŞEN
|ULUDERYA
|81
|22471772316
|DERYA
|TAMBAŞ
|82
|37204974578
|HİLAL
|AKDENİZLİ
|83
|21527197172
|DUYGU
|DERMANLI YAZGAN
|84
|42895889766
|CEMAL
|TÜYYÜZ
|85
|13583600130
|MUHAMMET FATİH
|KÖKTÜRK
|86
|11297667548
|ÖZLEM
|SAMUK AYDIN
|87
|31348192584
|MAKBULE
|ÇELEBİ KÖSTENCE
|88
|25522443142
|DİLEK
|GÖKDEMİR
|89
|13126631676
|HÜSEYİN UĞUR
|AYTEKİN
|90
|25436205232
|SÜLEYMAN
|BOSTAN
|91
|36340049010
|ADİLE DİLŞAD
|ÜNAL
|92
|48229824526
|GAMZE
|YAĞCI
|93
|36571830586
|SELİM
|GÜRTUNCAY
|94
|34366906478
|GÜLŞAH
|ÇAVUŞ
|95
|14350598230
|GÜRCAN
|YAZICI
|96
|42913889150
|EKREM
|TÜYYÜZ
|97
|10811027820
|ERTUĞRUL
|TUFAN
|98
|33637930778
|ORHAN
|KARANİ
|99
|47299026908
|MUSTAFA
|BAYRAKTAR
|100
|58384464024
|MUSTAFA
|OĞUZ
|101
|15910367136
|MURAT
|AK
|102
|52363304400
|KADİR
|ALTINBAŞ
|103
|16730493036
|ANIL
|TAN
|104
|11486192608
|ADEM BURAK
|AKGÜN
|105
|14924077284
|HARUN
|KAYRALDAĞ
|106
|40591699306
|MUSTAFA
|YILMAZ
|107
|28462297820
|AYNUR
|ALACAKANAT
|108
|12415824232
|ABDULLAH
|ÇELİK
|109
|28763484462
|ATA BORA
|BAŞAR
|110
|28256101296
|UĞUR
|YILMAZ
|111
|50743090806
|CEVAT
|GÜNEŞ
|112
|32071168402
|MELDA
|TAŞKIN
|113
|37348319334
|RIDVAN
|DAŞTAN
|114
|41098901282
|ZATİ
|ATILMIŞ
|115
|18428295526
|CİHAN
|ERGİN
|116
|14728418566
|SELÇUK
|ŞAHİN
|117
|26480169242
|BERAT
|KARŞIN
|118
|15800720430
|KADİR
|KURT
|119
|39040751986
|MEHMET
|DİNÇAY
|120
|15188537828
|UĞUR
|ŞİMŞEK
|121
|60955208500
|AHMET
|ÖZBENT
|122
|26861157332
|CEYHUN
|TÜMSEKLİ
|123
|21307657360
|ERCAN
|ATEŞ
|124
|71491013398
|ALİ İHSAN
|DEMİR
|125
|44398997924
|KEMAL
|ŞANCI
|126
|36853098888
|MUSTAFA
|SARIUSTA
|127
|14012582744
|MUHAMMET MUSTAFA
|BOMBA
|128
|50170845000
|ZAİM
|FİDAN
|129
|38800671564
|İSMİGÜL
|DURAK
|130
|58300037882
|AHMET ÖZGÜR
|ÇELİK
|131
|38815671054
|EROL
|DURAK
|132
|42712541006
|GÜRKAN
|DEREÇİÇEK
|133
|19499022196
|ERKAN
|YILMAZ
|134
|10226425822
|TÜLAY
|ERGÜL
|135
|25721187564
|GÜNGÖR
|GÜR
|136
|13790102328
|HALİT
|ÖZTÜRK
|137
|10688227262
|VURAL
|YURDAGÜL
|138
|24800225890
|İLKER
|GÜL
|139
|19574387790
|HAKAN
|ÇAVDAR
|140
|16631015092
|YUSUF
|İŞLER
|141
|11340026490
|İBRAHİM HALİL
|ÖZKUL
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