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Bir kur skandalı daha...

Halkbank’ta yaşanan döviz kuru skandalı hala tazeliğini koruyup, tartışmaları devam ederken bu defa Vakıf Katılım Bankası’nda dolar kurunu 4.58’ye çekerek ikinci bir kur skandalına imza attı.

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Bir kur skandalı daha...

Halkbank’ta yaşanan döviz kuru skandalı hala tazeliğini koruyup, tartışmaları devam ederken bu defa Vakıf Katılım Bankası’nda dolar kurunu 4.58’ye çekerek ikinci bir kur skandalına imza attı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 01:14
Bir kur skandalı daha...

Türkiye henüz Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yaşanan döviz kuru skandalını tartışırken bu defa Vakıf Katılım Bankası’nda dolar kurunu 4.58’ye çekerek ikinci skandala gerçekleştir.

Ağustos ayında Halkbank'ın resmi internet sitesine gece yarısı erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme yapılamamıştı. Hatta Halkbank'ın akıllı telefonlardaki uygulamasına da giriş yapılamamıştı. Halkbank dolar kurunu 20 dakika boyunca dolar 6.55 iken banka sitesi üzerinden 3.72’den satarak skandal yaşatmıştı

Aynı durum Vakıf Katılım Bankası’nda da yaşandı. Bankanın internet sitesinden dolar kurunu takip edenler, doları 4.58’den satın aldı. Dahası bunun ortaya çıkmasının ardından bankanın internet sitesi erişime kapatıldı.

İşte o görseller:

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kur skandalı daha
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Gokhan ercoban 10 dakika önce

Yalan haber yayiyorsunuz. Fotomontaj bu.

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75 4 dakika önce

Gelen devlete sokuyo giden devlete sokuyo bilerek yapiliyor yasasin zenginler !!!

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Faydasiz42 3 dakika önce

Devletin anasını gibecekler

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