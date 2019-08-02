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Bir kamu bankası daha faizleri indirdi

Halkbank, 180 ay vadeli konut kredisinde faizi yüzde 0.99'a; 60 ay vadede maaş müşterilerine verilen kredilerde ise faizi yüzde 1,49'a indirdi

Bir kamu bankası daha faizleri indirdi

Halkbank, 180 ay vadeli konut kredisinde faizi yüzde 0.99'a; 60 ay vadede maaş müşterilerine verilen kredilerde ise faizi yüzde 1,49'a indirdi

02 Ağustos 2019 Cuma 10:54
Bir kamu bankası daha faizleri indirdi

Halkbank, 180 ay vadeli konut kredisinde faizi yüzde 0.99'a; 60 ay vadede maaş müşterilerine verilen kredilerde ise faizi yüzde 1,49'a indirdi

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da kredi faizlerinde indirim yaptı.180 ay vadede konut kredisi faizi yüzde 0.99 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredisi faizini 180 aya kadar yüzde 0.99'a, tüketici kredisi faizini ise maaş müşterilerine yüzde 1.49, diğer müşterilerine ise yüzde 1.59 olarak uygulamaya başlamıştı.

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kamu bankası daha faizleri indirdi
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