Bir Dev Türk Markası Daha ABDlilere Satıldı

Türkiye'nin en büyük çay markalarından biri olan Ofçay, Amerikalı kahve devine satıldı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ofçay'ın taliplisi Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. oldu. ABD'li şirket, Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tam kontrolünü alacak.

Rekabet kurumunun onay vermesi durumunda Ofçay'ın sahibi bundan böyle Jacobs kahveleri olacak. Ofçay'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bülent Kasap ise CEO olarak çalışmaya devam edecek. 1985 yılında faaliyet başlayan Ofçay'ın, 5 çay fabrikası ile 2 paketleme tesisi bulunuyor.

İki şirket, geçtiğimiz günlerde kendi internet sitelerinden ortak girişime dair yazılı açıklamalarda bulunmuştu.

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