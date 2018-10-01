Bir Dev Türk Markası Daha ABDlilere Satıldı

Türkiye'nin en büyük çay markalarından biri olan Ofçay, Amerikalı kahve devine satıldı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ofçay'ın taliplisi Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. oldu. ABD'li şirket, Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tam kontrolünü alacak.
Rekabet kurumunun onay vermesi durumunda Ofçay'ın sahibi bundan böyle Jacobs kahveleri olacak. Ofçay'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bülent Kasap ise CEO olarak çalışmaya devam edecek. 1985 yılında faaliyet başlayan Ofçay'ın, 5 çay fabrikası ile 2 paketleme tesisi bulunuyor.
İki şirket, geçtiğimiz günlerde kendi internet sitelerinden ortak girişime dair yazılı açıklamalarda bulunmuştu.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
ABD yavas yavaş Türkiye'nin içine sızıyor
Türkiyenin kendine aiit birseyi kalmadiki
SONRADA DIYORLARKI ABD VE ISRAIL MALLARINI BOYKOT EDIN. ADAMLARA HERSEYIMIZ SATILMIS. BOYKOT ETMEYE KALKSAK ACLIK GREVINE GIRMEMIZ LAZIM.
Beter olun tayyibe verirseniz oyunuzu boyle olur ne fabrika kalir ne birsey kalir kagit fabrikalarindan tut seker fabrikalarina kadar hersey satildi akcomarlar ondan sonra kriz gelince dis gucler bahanesi derler bigun bir zamda ekmege geldi gelde yasa turkiyede
Devletin kendi tutumuyla çelişkiye düştüğü bir dönemde şahsımın siyasi düşüncemle çelişkiye düşmesi çok normal,hem abd-israil birliginisiyonizmi boykot edip yerli ürünlere yönlendirip sonrada yerli olan markaları satmak neyin nesi..Allah sonumuzu hayırlı etsin..
Şu an seçim olsa yine aynı parti kazanır boşuna lagaluga yapmayın 45 milyon a partisi Türkiye cumhuriyetinde şehitlerimize yazık bu ülke için o kadar kan döktüler
Durum kötü herşeyi sattı bu adam yeter artık alacak yerli ürün kalmadı darısı.bıktık bu adamdan heryere hırsız torpil rüşvet adalet kalmadı bu ülkede..