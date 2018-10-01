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Bir Dev Türk Markası Daha ABDlilere Satıldı

Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm hisselerini devretme kararı aldıktan sonra Ofçay'a ait tüm hisseler ABD'nin ünlü kahve devi Jacobs markası tarafından satın alındı. Ofçay artık ABDlilerin...

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Bir Dev Türk Markası Daha ABDlilere Satıldı

Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm hisselerini devretme kararı aldıktan sonra Ofçay'a ait tüm hisseler ABD'nin ünlü kahve devi Jacobs markası tarafından satın alındı. Ofçay artık ABDlilerin...

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:00
Bir Dev Türk Markası Daha ABDlilere Satıldı

Türkiye'nin en büyük çay markalarından biri olan Ofçay, Amerikalı kahve devine satıldı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ofçay'ın taliplisi Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. oldu. ABD'li şirket, Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tam kontrolünü alacak.

Rekabet kurumunun onay vermesi durumunda Ofçay'ın sahibi bundan böyle Jacobs kahveleri olacak. Ofçay'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bülent Kasap ise CEO olarak çalışmaya devam edecek. 1985 yılında faaliyet başlayan Ofçay'ın, 5 çay fabrikası ile 2 paketleme tesisi bulunuyor.

İki şirket, geçtiğimiz günlerde kendi internet sitelerinden ortak girişime dair yazılı açıklamalarda bulunmuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.10.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
dev türk markası daha abdlilere satıldı
Yorumlar
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Ne gerek vardı 3 saat önce

ABD yavas yavaş Türkiye'nin içine sızıyor

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Nasip 3 saat önce

Türkiyenin kendine aiit birseyi kalmadiki

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Muhammet Güler 2 saat önce

SONRADA DIYORLARKI ABD VE ISRAIL MALLARINI BOYKOT EDIN. ADAMLARA HERSEYIMIZ SATILMIS. BOYKOT ETMEYE KALKSAK ACLIK GREVINE GIRMEMIZ LAZIM.

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Xxx 2 saat önce

Beter olun tayyibe verirseniz oyunuzu boyle olur ne fabrika kalir ne birsey kalir kagit fabrikalarindan tut seker fabrikalarina kadar hersey satildi akcomarlar ondan sonra kriz gelince dis gucler bahanesi derler bigun bir zamda ekmege geldi gelde yasa turkiyede

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Ebru Demir 2 saat önce

Devletin kendi tutumuyla çelişkiye düştüğü bir dönemde şahsımın siyasi düşüncemle çelişkiye düşmesi çok normal,hem abd-israil birliginisiyonizmi boykot edip yerli ürünlere yönlendirip sonrada yerli olan markaları satmak neyin nesi..Allah sonumuzu hayırlı etsin..

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Esra 1 saat önce

Şu an seçim olsa yine aynı parti kazanır boşuna lagaluga yapmayın 45 milyon a partisi Türkiye cumhuriyetinde şehitlerimize yazık bu ülke için o kadar kan döktüler

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Asabi 6 dakika önce

Durum kötü herşeyi sattı bu adam yeter artık alacak yerli ürün kalmadı darısı.bıktık bu adamdan heryere hırsız torpil rüşvet adalet kalmadı bu ülkede..

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