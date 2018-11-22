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Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Firmadan Açıklama!

Basına yansıyan haberlere göre en az 7 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan IKEA markasının medya temsilcisi Kemal Nacar tarafından bir açıklama yapıldı.

Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Firmadan Açıklama!

Basına yansıyan haberlere göre en az 7 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan IKEA markasının medya temsilcisi Kemal Nacar tarafından bir açıklama yapıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:41
Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Firmadan Açıklama!

Basına yansıyan haberlere göre en az 7 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan IKEA markasının medya temsilcisi Kemal Nacar tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada işten çıkarılacak grup içerisinde Türkiye'nin olmadığına yer verildi.

Açıklama şöyle;

Dün IKEA Global tarafından basına yapılan açıklamaya istinaden;

IKEA Group’un önümüzdeki 2 yıl içerisinde gerçekleştireceği organizasyonel yapılanmanın kapsamına IKEA Türkiye dahil değildir.

IKEA Türkiye operasyonu,  MAYA Holding A.Ş’nin ana hissedarı olduğu Mapa Mobilya ve Aksesuar A.Ş  tarafından yürütülmektedir.

IKEA Türkiye 2018 yılında 2 yeni mağaza açarak yaklaşık 1000 kişilik doğrudan ve dolaylı yeni istihdam yaratmıştır.

IKEA Türkiye, aynı organizasyonel yapıyla faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:43
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